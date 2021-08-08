Генсек ОДКБ приехал в Зангезур, но заговорил о мире
Находящийся с рабочим визитом в Армении генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась посетил наиболее горячую точку на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск в Зангезуре. Генсек побывал в одной из армянских войсковых частей в Ерасхе. Именно из этого села в последние дни подразделения армянских вооруженных сил ведут интенсивный обстрел территории Нахчыванской Автономной Республики.
Как сообщает пресс-служба министерства обороны Армении, генсека ОДКБ сопровождал заместитель начальника Генштаба ВС Армении генерал-лейтенант Андраник Макарян.
В Зангезуре Станислав Зась особо подчеркнул, что возможности для мирного политического урегулирования армяно-азербайджанской пограничной ситуации не исчерпаны. И С.Зась призвал руководство Минобороны Армении продолжить работу в этом направлении.