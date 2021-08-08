Ученые выяснили, почему у переболевших коронавирусом проблемы с памятью и умственными способностями

"У пациентов, которые страдают от долгосрочных нейрофизиологических симптомов COVID-19, мы обнаружили уникальный набор аномалий в работе гуморального и клеточного иммунитета. В частности тяжесть проблем с памятью была напрямую связана с количеством молекул-эффекторов, которые вырабатывают их Т-клетки", – пишут исследователи.

Ученые обнаружили у пациентов с долгосрочными нарушениями памяти, которые возникают после коронавирусной инфекции, сбои в жизнедеятельности некоторых типов Т-клеток – главных "дирижеров" иммунной системы. Результаты исследования ученые опубликовали на medRxiv.

У некоторых людей из-за коронавирусной инфекции появляются серьезные нарушения в работе мозга – например, делирий, временное ухудшение памяти и снижение умственных способностей. Поэтому ученые исследуют, как долго сохраняются подобные симптомы и усугубляются ли они впоследствии.

Биологи под руководством профессора Северо-Западного университета (США) Игоря Коральника связали появление и усугубление проблем с памятью и других нейрофизиологических последствий коронавирусной инфекции с нарушениями в работе Т-клеток – одного из типов иммунных клеток.

В ходе работы ученые следили за изменениями состояния здоровья 60 бывших носителей COVID-19, которые страдали от проблем с ясностью ума и памяти и пытались избавиться от них с помощью вакцины от SARS-CoV-2. Схожие наблюдения медики вели за людьми, которые не заражались вирусом или не страдали от долгосрочных последствий COVID-19.

Сравнив образцы крови добровольцев из обеих групп, ученые обнаружили, что у всех носителей нейрофизиологических симптомов COVID-19 были схожие нарушения в работе клеточного и гуморального иммунитета. К примеру, их организм производил необычно много молекул интерферона-гамма – одного из сигнальных белков иммунной системы, который вырабатывается при появлении вирусов в организме.

Также ученые обнаружили, что вместе с ярко выраженными проблемами с памятью и ясностью ума у переболевших COVID-19 появлялись нарушения в работе некоторых типов Т-клеток. Они играют роль одного из главных регуляторов активности иммунитета, "дирижируя" работой других иммунных клеток с помощью эффекторов – коротких молекул, которые могут избирательно соединяться с белками и рецепторами.

В частности, чем меньше эффекторов вырабатывали так называемые Т-клетки памяти, которые отвечают за формирование иммунитета к вирусным инфекциям, тем более выраженными были долгосрочные нейрофизиологические последствия коронавирусной инфекции. С чем это связано, ученые пока не могут сказать. Однако сам факт этой связи позволит быстрее выявлять носителей подобных проблем, надеются специалисты.

Также Коральник и его коллеги надеются, что дальнейшие исследования помогут выяснить механизм действия нарушений в работе Т-клеток на мозг человека. Это, в свою очередь, позволит медикам оценить, насколько опасны порождаемые ими изменения, и подобрать оптимальную терапию для их подавления.