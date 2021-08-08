Нахчыван победил Карабах в киберспорте
Команда Nakhchivan Alinja Tower стала победителем турнира по игре Counter-Strike: Global Offensive в рамках XV национального чемпионата по компьютерным играм, сообщает haqqin.az.
XV национальный чемпионат является квалификацией на чемпионате мира по компьютерным играм в 2021 году – IESF 13th Esports World Championship.
Команда Nakhchivan Alinja Tower, показавшая отличный уровень игры на протяжении всего турнира, заслуженно заняла первое место. В финале она сразилась с командой Karabakh Horses.
В состав команды Nakhchivan Alinja Tower входят: Амин Азимов (sugaR), Максим Заикин (t0rick), Заур Алиев (paramore), Араз Нуриев (papaD3e), Эмиль Исазаде (fiction), Билас Мурадов (MONTINO), Рафаэль Курабеков (brudmagdead).
В команде пять основных игроков и двое запасных – это Рафаэль Курабеков и Араз Нуриев.
Игра Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) считается самой популярной игрой по виртуальным битвам. Турнир прошел при организации Федерации киберспорта Азербайджана и Gaming League Azerbaijan (GLA).