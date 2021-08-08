В последние дни, как и во многих сопредельных странах, в частности России, Иране, Турции, Грузии и т.д., в Азербайджане наблюдается стремительный рост числа инфицированных коронавирусом. Ученые все еще не могут определить логику поведения чудовищного респираторного вируса, однако лучшие умы мирового здравоохранения пришли к общему знаменателю – главной предпосылкой для стремительного распространения является, с одной стороны - нарушение фундаментальных норм карантинного режима, а с другой – низкие темпы вакцинации. К тому же темпы вакцинации в Азербайджане одни из самых высоких не только в регионе, но и в мире.

Но даже в таких странах, как Израиль и Великобритания, в которых вакцинация охватила более 70 процентов населения, коронавирусная инфекция стучится в двери незащищенных людей. Новый резкий скачок инфекции вынес на поверхность главный вопрос последних двух лет – вводить ли правительству ограничения на въезд? Закрывать ли страну? Ужесточать ли карантинные меры? Ведущая страна в научно-исследовательской борьбе с напастью нового тысячелетия – США приняла нелегкое для страны решение. Как заявила накануне официальный представитель Белого дома Джен Псаки, несмотря на угрожающий для США уровень распространения коронавируса, Вашингтон принял решение не ограничивать экономическую жизнь и не закрывать школы. Локдаун – другая малоприятная и не совсем эффективная крайность, ужесточенная превентивная мера, которая наносит еще больший удар по экономике и социальной жизни. По большому счету, система здравоохранения развитых стран адаптировалась к волнообразным скачкам пандемии. С новой болезнью научились жить и сосуществовать.

Другого мнения придерживаются в Китае. Пекин выработал систему выявления эпицентров инфекции путем их отчуждения и создания санитарных кордонов.

Евросоюз избрал методологию смешанных ограничительных и запретных мер, которые меняются в зависимости от социального охвата инфекции.

А в некоторых развивающихся странах мутирование вируса обернулось настоящей трагедией. На Кубе, в Индонезии, странах Латинской Америки... Власти и здравоохранение в этих странах не способны оказать противодействие наступающей эпидемии.

Резкий скачок коронавирусной инфекции в Азербайджане, согласно последним данным Оперштаба - сегодня выявлено около 2 тысяч инфицированных, вернул на повестку дня вопрос о необходимости ограничительных мер и в нашей стране. По мнению специалистов Минздрава, причиной новой активизации вируса стали частые нарушения правил карантина. Весь Азербайджан охватили массовые свадьбы, обычные гуляния и полная реставрация доковидной жизни, что привело к новому витку эпидемии. Люди изголодались по свободной жизни, и их можно понять. Особенно после введенного вынужденного негласного военно-казарменного режима на протяжении полутора лет. Человеческую-то природу еще никто не отменял.

Но, учитывая агрессивный характер новых штаммов, особенно индийской "дельты", распространение инфекции может принять невиданные доселе масштабы. Пример – соседняя Грузия, где в среднем за сутки выявляют около 4 тысяч инфицированных. Столь высокие темпы распространения могут привести к коллапсу системы здравоохранения даже в странах с развитой системой здравоохранения.