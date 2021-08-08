Секс и женщины погубили героя нации Куомо

Губернатор штата Нью-Йорк, герой нации во время борьбы с пандемией в период безответственного правления Трампа - Эндрю Куомо заявил, что уходит в отставку на фоне поступивших от 11 женщин обвинений в сексуальных домогательствах с его стороны. С этим заявлением он выступил несколько часов назад, сообщат CNN.

Куомо отметил, что доклад прокуратуры штата, свидетельствующий о том, что он был уличен в неподобающем поведении, содержит множество неточностей, особенно "в том, что касается наиболее тяжелых обвинений". "Но, учитывая сложившиеся обстоятельства, я считаю, что наибольшую помощь могу оказать, отойдя от дел", - отметил Куомо.