Европейцы с американцами разошлись в оценке ситуации в Афганистане

По его словам, задачу противостоять талибам выполняют афганские силы специального назначения численностью около 75 тыс. человек. По оценке представителя, это наиболее боеспособные части, на подготовке которых инструкторы НАТО делали упор. Численность всей афганской армии превышает 180 тыс. человек. А вывод сил США и НАТО значительно подорвал моральный дух Афганских национальных сил обороны и безопасности и систему их снабжения.

По оценке ЕС, возможности афганских вооруженных сил существенно ограничены выводом из Афганистана западных военных, которые занимались подготовкой и оказанием помощи афганской армии.

Отряды радикального движения "Талибан" контролируют до 65% территории Афганистана, правительственные силы серьезно ослаблены выводом войск США и НАТО. Об этом заявляет Брюссель в своем официальном сообщении.

Однако с позицией, озвученной в Брюсселе, совершенно не согласны в Вашингтоне. Буквально спустя несколько часов раздалось противоречащее Брюсселю заявление Белого дома.

Правительство Афганистана располагает достаточными вооруженными силами, чтобы дать отпор боевикам радикального движения "Талибан", это позволит властям республики получить преимущество на переговорах. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов.

"В конечном счете, мы полагаем, что национальные силы безопасности Афганистана имеют вооружения, достаточную численность и подготовку для того, чтобы дать отпор, что усилит их позиции на переговорах, - сказала она. - Мы считаем, что лишь политическим путем можно обеспечить мир и стабильность в Афганистане".

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что США ранее оказали серьезную поддержку силам безопасности республики и готовы выделить на эти нужды в следующем финансовом году около $3,3 млрд.