Саакашвили вновь обвиняет Украину в коррупции

Требование для чиновников получать сертификат об уровне знания украинского языка привело к масштабным поборам и взяточничеству со стороны работников Национальной комиссии по стандартам украинского языка. Об этом 10 августа заявил глава Исполнительного комитета реформ на Украине Михаил Саакашвили.

"Очень часто я вижу подлых негодяев, которые, надев вышиванку, горячо рассказывают о любви к родине, одновременно грабя и страну, и украинцев. Я никогда не думал, что дойдет до государственного уровня. А зря - дошло. Не так давно на Украине создали Национальную комиссию по стандартам государственного языка, а совсем недавно решили, что эта комиссия должна проверять уровень владения государственным языком всех, кто решил пойти работать на государственной службе", - написал он на странице в Facebook.

По словам Саакашвили, соответствующий сертификат ожидают почти 100 тыс. человек, а набор новых сотрудников полностью заблокирован. "Но выход, конечно же, есть. Как и в каждом первом госоргане, можно ускорить процесс за небольшое вознаграждение. Цены скачут от 200 до 2 000 долларов в зависимости от срочности решения вопроса и аппетитов чиновников", - подчеркнул он.