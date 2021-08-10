Российские пограничники установили второй пост на границе с Газахским районом
В граничащем с Газахским районом Азербайджана Тавушской области Армении Госпогранслужба России устанавила второй пограничный пост в селе Азатамут. Об этом сообщает армянское издание 168.am со ссылкой на свои источники.
Как сообщалось ранее, российские пограничники разместили идентичную заставу в селе Воскепар Тавушской области, что было расценено многими армянскими экспертами, как мера безопасности накануне возвращения Азербайджану анклавных территорий, оккупированных в период первой карабахской войны и предстоящей делимитации границы.
В беседе с Новости Армении - NEWS.am губернатор Тавушской области Айк Галумян отказался комментировать распространенную информацию, отметив, что администрация области не имеет отношения к подобным вопросам, и призвал обратиться в Минобороны.
В Минобороны заявили, что в настоящий момент не могут предоставить информацию.