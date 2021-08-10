Эрдоган обсуждает с президентом Грузии новые проекты
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с грузинской коллегой Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на Администрацию президента Турции.
Обсуждены состояние турецко-грузинских отношений и региональная тематика.
В ходе беседы президент Эрдоган отметил, что Турция и Грузия могут начать работу над реализацией совместных энергетических и транспортных проектов, воспользовавшись представившимися в регионе новыми возможностями.