10 августа 2021, 23:50

Полиция Литвы начала следствия по факту организации беспорядков у здания Сейма (парламента). Об этом сообщает LTR со ссылкой на генерального комиссара полиции Ренатаса Пожела. "Начато предварительное следствие. Организаторам беспорядков грозит серьезное наказание", - заявил он, не уточнив, каким это наказание может быть. Как сообщает радиостанция, идут массовые задержания. * * *

Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к участникам акции протеста у здания Сейма. Он призвал не чинить препятствий депутатам в том, чтобы они могли покинуть здание. "Демократия - не анархия, а свобода протестовать не является свободой применять насилие, - говорится в тексте. - Призываю цивилизованно позволить депутатам Сейма покинуть здание", - цитирует обращение президента LTR. Почти в то же время, когда появилась эта запись Науседы, митинг у парламента перерос в беспорядки. Участники протеста бросали в полицейских, которые оттесняли их от здания, камни и бутылки с водой. Полиция применила слезоточивый газ. Есть пострадавшие.

* * * Правительство Литвы планирует с 13 сентября запретить непривившимся жителям страны пользоваться общественным транспортом, посещать медицинские учреждения и магазины определенной категории, обращаться за контактными услугами. Решение правительства вызвало многотысячную акцию протеста непривившихся граждан перед парламентом (Сейм) в Вильнюсе. Как сообщает национальное радио LRT, полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста.