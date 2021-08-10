Беспорядки в Вильнюсе. Идут массовые задержания новое обновление
Полиция Литвы начала следствия по факту организации беспорядков у здания Сейма (парламента). Об этом сообщает LTR со ссылкой на генерального комиссара полиции Ренатаса Пожела.
"Начато предварительное следствие. Организаторам беспорядков грозит серьезное наказание", - заявил он, не уточнив, каким это наказание может быть.
Как сообщает радиостанция, идут массовые задержания.
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Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к участникам акции протеста у здания Сейма. Он призвал не чинить препятствий депутатам в том, чтобы они могли покинуть здание.
"Демократия - не анархия, а свобода протестовать не является свободой применять насилие, - говорится в тексте. - Призываю цивилизованно позволить депутатам Сейма покинуть здание", - цитирует обращение президента LTR.
Почти в то же время, когда появилась эта запись Науседы, митинг у парламента перерос в беспорядки. Участники протеста бросали в полицейских, которые оттесняли их от здания, камни и бутылки с водой. Полиция применила слезоточивый газ. Есть пострадавшие.
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Правительство Литвы планирует с 13 сентября запретить непривившимся жителям страны пользоваться общественным транспортом, посещать медицинские учреждения и магазины определенной категории, обращаться за контактными услугами.
Решение правительства вызвало многотысячную акцию протеста непривившихся граждан перед парламентом (Сейм) в Вильнюсе. Как сообщает национальное радио LRT, полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста.
"Митинг у Сейма перерос в беспорядки. Участники протеста бросали в полицейских камни и бутылки с водой. Полиция применила слезоточивый газ. Есть пострадавшие, в том числе среди полицейских", - передала радиостанция.
В здании Сейма по-прежнему находится часть депутатов, которым заблокировавшие выходы протестующие мешали его покинуть, и спикер Виктория Чмилите-Нильсен. В парламент прибыл генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела. Всего в акции протеста, начавшейся в 10:00, приняли участие, по оценке полиции, около 4,5 тыс. человек. К вечеру у Сейма оставалось около 200 человек.