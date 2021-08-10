Восьмой город талибы взяли без боя

Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» взяли под контроль город Пули-Хумри — административный центр провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщает агентство Reuters. Это уже третья захваченная талибами провинция менее чем за сутки — и восьмой за последнюю неделю.

Сообщается, что город был взят без боя — силы безопасности Афганистана заранее эвакуировали жителей Пули-Хумри, после чего отступили в сторону населенного пункта Келагай.