Спецслужбы Грузии не могут найти «крота»
Служба государственной безопасности Грузии начала расследование по фактам публичного распространения информации о служебных обязанностях своих сотрудников и должностных лиц. Об этом сообщает Грузия-онлайн.
«В последний период участились факты публичного распространения информации о служебных обязанностях сотрудников и должностных лиц СГБ, что однозначно является нарушением закона «О государственной тайне».
Служба государственной безопасности, на основании полученной оперативной информации, начала расследование. В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственные и оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления лиц, причастных к возможным преступным деяниям, правового реагирования и превенции последующего разглашения информации, содержащей государственную тайну.