Спецслужбы Грузии не могут найти «крота»

Служба государственной безопасности Грузии начала расследование по фактам публичного распространения информации о служебных обязанностях своих сотрудников и должностных лиц. Об этом сообщает Грузия-онлайн.

«В последний период участились факты публичного распространения информации о служебных обязанностях сотрудников и должностных лиц СГБ, что однозначно является нарушением закона «О государственной тайне».