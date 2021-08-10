Спецслужбы следили за журналистом?
Недавно haqqin.az писал о громком деле «любимого журналиста» Трампа - ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона. Сразу же после того, как журналист изъявил желание взять интервью у президента России Владимира Путина, он заподозрил слежку. Т.Карлсон обвинил спецслужбы США, в частности Агентство Национальной Безопасности США в проведении неправомерной электронной слежки.
Аппарат генерального инспектора Агентства национальной безопасности (АНБ), входящего в разведывательное сообщество США, начал проверку обвинений известного журналиста. Об этом сообщает Рейтер.
"Аппарат генерального инспектора АНБ объявил о проведении проверки в связи с недавними утверждениями о том, что АНБ неправомерно следило за электронными сообщениями сотрудника СМИ США Карлсона. Аппарат генерального инспектора изучает вопрос соблюдения АНБ применимых правовых норм, правил и процедур в отношении деятельности по сбору, анализу, отчетности и распространению информации, а также выясняет, не были ли эти действия основаны на неправомерных соображениях", - отмечается в заявлении спецслужбы.
В конце июня АНБ заявило, что никогда не следило за электронными сообщениями Карлсона и не планировало добиваться закрытия его телепрограммы. Спецслужба напомнила, что занимается внешней разведкой и не может без соответствующего решения суда применять свои полномочия в отношении граждан США.