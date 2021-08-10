Спецслужбы следили за журналистом?

Недавно haqqin.az писал о громком деле «любимого журналиста» Трампа - ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона. Сразу же после того, как журналист изъявил желание взять интервью у президента России Владимира Путина, он заподозрил слежку. Т.Карлсон обвинил спецслужбы США, в частности Агентство Национальной Безопасности США в проведении неправомерной электронной слежки.

Аппарат генерального инспектора Агентства национальной безопасности (АНБ), входящего в разведывательное сообщество США, начал проверку обвинений известного журналиста. Об этом сообщает Рейтер.