Facebook удаляет аккаунты русских, которые против западных вакцин

Facebook сообщил, что удалил сеть аккаунтов, распространявшую из России мемы, на которых люди превращались в шимпанзе после прививки от COVID-19, стремясь подорвать доверие к популярным вакцинам западного производства.

"Мы удалили 65 аккаунтов на Facebook и 243 Instagram-аккаунта из России. Мы связываем их с Fazze, подразделением зарегистрированной в Великобритании маркетинговой фирмы, чьи операции велись в основном с территории России", - говорится в июльском отчете Facebook.