Как заметил в интервью haqqin.az заместитель директора Института стратегических исследований Акрамжон Нематов , уже сегодня благодаря установившемуся системному диалогу и совместным усилиям глав государств Центральной Азии регион воспринимается мировым сообществом как стабильный, надежный и предсказуемый партнер, пространство устойчивого развития. Региону удалось избавиться от ярлыка «пороховой бочки Евразии». И сегодня он является образцовой моделью устойчиво и стабильно развивающегося региона.

Несмотря на теплую обстановку, в Центральной Азии далеко не все гладко. Совсем недавно произошло очередное обострение застарелого конфликта на таджикско-кыргызской границе. Но именно благодаря хорошим отношениям лидеров стран, его удалось быстро перевести в плоскость политико-дипломатического урегулирования. В стороне не остались и президенты соседних государств, выступившие за скорейшее разрешение конфликта.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл раньше коллег, чтобы с глазу на глаз с Бердымухамедовым решить существующую с 2018 года проблему грузовых перевозок из Таджикистана в Иран через Туркменистан и обратно. Вопрос был решен и теперь таджикские грузы в транзите по туркменской территории преград встречать не будут.

Между Узбекистаном и Кыргызстаном достигнуто соглашение о взаимных поставках электроэнергии в объеме до 750 млн кВт.ч. Аналогичное соглашение имеется между Бишкеком и Нур-Султаном. Ташкент совместно с Душанбе займется строительством двух ГЭС мощностью 320 мВт на реке Зарафшан. Узбекистан проявил готовность участвовать в проектах строительства Камбар-Атинской и Рогунской ГЭС.

Новым и неизбежным на этой встрече в "Аваза" было обсуждение вопросов, связанных с пандемией и необходимостью объединить усилия в борьбе с распространением инфекции. Саммит проходил на фоне новой вспышки COVID-19, охватившей Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В Туркменистане, как продолжает утверждать Бердымухамедов, нет ни одного случая заболевания коронавирусом. Но при этом именно он предложил создать региональный Центр вирусологии и эпидемиологии. Коллеги его дружно поддержали.

Ситуация в Афганистане стала другой важной темой саммита. Как сказал Мирзиёев, «безопасность и устойчивое развитие центрально-азиатского региона во многом зависят от политического урегулирования в соседнем Афганистане». Рецептом мира является межрегиональная экономическая интеграция с вовлечением Афганистана, которая, безусловно, окажет стабилизирующий эффект на внутреннюю ситуацию в стране. Продвигаемый Ташкентом железнодорожный проект «Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар» станет для Афганистана «экономическим трамплином», так как маршрут пройдет вдоль месторождений полезных ископаемых – меди, олова, гранита, цинка, железной руды. И когда начнется их разработка, будут созданы десятки тысяч рабочих мест – альтернативные источники дохода для афганского населения.

Очень важно и расширение межрегиональной торговли через территорию Афганистана, что заметно пополнит госказну за счет транзитных сборов. В этом контексте интересно мнение обозревателей американского издания Project Syndicate, согласно которому, по «Трансафганской» железной дороге можно будет перевозить до 20 млн тонн грузов в год, а транспортные расходы уменьшатся на 30-35%.

«Третья Консультативная встреча лидеров стран центральной Азии состоялась после длительного перерыва в более чем два года. Сам факт того, что саммит глав государств Центральной Азии продолжился после пандемии, а не «канул в лету», говорит о том, что потребность в данном формате взаимодействия есть. Государства региона имеют значительное совпадение интересов в сфере торгово-экономических отношений, развития транспортных коммуникаций внутри региона и через регион. Сегодня к ним добавилась социально-гуманитарная и продовольственная повестка», - сказал haqqin.az научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Поволжья Института Востоковедения РАН Александр Воробьев.

По мнению эксперта, каких-либо прорывных судьбоносных решений в ходе саммита принято не было. Да и сложно было этого ожидать. Пандемия притормозила и без того не самый высокий уровень внутрирегионального взаимодействия, в том числе и на политическом, ведомственном уровнях. Стороны сверили часы, оценили достигнутые результаты поставили новые цели. Очевидно, что решения саммита отражают текущие возможности внутрирегиональной кооперации. Для перехода ее на новый, более высокий уровень, нужна согласованная политическая воля руководства государств региона, более высокий уровень взаимного доверия, а также более интенсивные экономические и социальные связи на «низовом» уровне.