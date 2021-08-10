Примечательность этого факта состоит в том, что наконец-то у каждого среднего азербайджанца оказалось больше одной банковской карты. А вернее, количество банковских карт уже на 260-265 тыс. превышает численность населения страны. Центробанк упорно добивался изменений в сознании населения, традиционно предпочитающего наличные операции безналичным. Уверенно можно сказать, что недоверию граждан к этим картам уже положен конец. То ли пропагандистская работа Центробанка сказалась, то ли ограничения из-за пандемии коронавируса подтолкнули людей к такому шагу, но, главное, цель достигнута – почти у каждого есть своя карта.

В банковской системе Азербайджана произошло событие, на которое никто не обратил внимания. Согласно полугодовому обзору платежных систем, опубликованному Центробанком по итогам первого полугодия, на 1 июля текущего года в Азербайджане насчитывалось 10,4 млн банковских карт.

В целом за последний год количество банковских карт выросло на 16%. При этом 52% этих карт или 5,4 млн штук поддерживают бесконтактные платежи, что, в свою очередь, в 2,3 раза больше аналогичного показателя годовой давности. Из общего количества карт 88,5% или 9,2 млн - дебетовые, 11,5% или 1,2 млн - кредитные карты.

Как видно, большая часть пришлась на дебетовые карты (8,85 млн), в том числе на социальные - 3,47 млн, зарплатные - 2,59 млн и прочие карточные продукты - 2,79 млн. Количество дебетовых карт в годовом исчислении выросло на 14,7%. Но если к дебетовым картам мы уже давно привыкли, чего не скажешь о кредитных, то и количество последних превысило 1,2 млн.

Правда, в июне текущего года количество социальных карт по известным причинам сократилось на 34 тыс – до 3 млн 469 тысяч единиц. На 3 тыс – до 2 млн 593 тыс единиц сократилось и количество зарплатных карт, что трудно объяснить. Зато количество социальных и других дебетовых карт, не являющихся зарплатными, увеличилось на 94 тыс единиц – до 2 млн 786 тыс, а количество кредитных карт увеличилось на 22 тыс единиц до 1 млн 203 тыс. Так что временные количественные скачки по отдельным видам карт уже не могут остановить общую тенденцию.

А как рост количества платежных карт сказывается на динамике безналичных платежей – важной составной части денежной политики Центробанка?

Только в июне было осуществлено безналичных платежей на 824 млн манатов, что на 9,1% больше, чем в мае. Причем в июне 51 млн манатов безналичных платежей был осуществлен через банкоматы, 327 млн манатов – через POS-терминалы, а 446 млн манатов –через электронную торговлю.

И здесь в глаза сразу бросаются два фактора. Июнь выдался рекордным по объемам безналичных платежей, осуществляемых через банкоматы. А чуть ли не полумиллиардная е-торговля в месяц азербайджанцам ранее, разве что могло присниться.

Всего же в первом полугодии в Азербайджане было проведено операций по банковским картам на 15,9 млрд манатов, что на 22,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 4,5 млрд манатов составляютбезналичные платежи, что на 55,6% больше, чем год назад. За год удельный вес безналичных операций вырос с 22% до 28%, а доля наличных операций, соответственно, упала с 78% до 72%. Росту безналичных операций способствовал также рост банкоматов и POS-терминалов. За год количество банкоматов в стране выросло на 9,1% - до 2 804, а POS-терминалов на 8,1% - до 60 150. Но это только видимые инструменты платежей.

В первом полугодии с правительственным платежным порталом было проведено 30,5 млн операций, общая сумма которых составила 1,9 млрд манатов. При этом 55% из них были осуществлены безналичным путем. В этот портал интегрированы многие центральные органы исполнительной власти, госагентства, предприятия коммунальных услуг, операторы стационарной и мобильной связи, судебные органы, страховые компании, муниципальные органы и прочие социально значимые структуры. Которые собирают деньги за более чем 900 услуг.

Но на рынке появляются и новые игроки, которые предлагают новые формы безналичных платежей. Только в октябре прошлого года была создана система мгновенных платежей. И за полугодие этой системой было проведено уже 37,4 тыс операций. А общая сумма этих операций составила 97,9 млн манатов. Вообще, появление таких игроков, как PayPal, Apple Pay, Google Pay способствует росту безналичных платежей. Особенно в этом плане отличается MasterCard, ставший цифровым партнером Центробанка. Документ был подписан после завершения Госпрограммы по безналичному расчету, охватывающей период 2018-2020 годов. А цифровые технологии лежат в основе безналичных расчетов, поэтому с помощью этой программы, которая продлится до конца 2025 года, будут затронуты все сферы экономики и социальной жизни. Так что темпы роста безналичных платежей отныне будут только расти, и быстрыми темпами.