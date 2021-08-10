Лидеры "Талибана" обещают не переходить границу и не атаковать сопредельные государства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Лидеры "Талибана" говорят о том, что мы не будем принимать никаких деструктивных попыток по пресечению границы, по атакам на сопредельные территории", - сказал глава российского военного ведомства и лидер партийного списка правящей "Единой России" на молодёжном форуме "Территория смыслов".

По его словам, граница с Узбекистаном и Таджикистаном взята под контроль "Талибана".

Шойгу также напомнил, что на днях "Талибан" взял Кундуз: "Если вы в курсе тех районов, Кундуз - это довольно крупный и серьезный такой центр".