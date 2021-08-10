Георгий Степанов, автор haqqin.az 01:06

Представляем вниманию читателей статью нового автора haqqin.az, известного российского журналиста Георгия Степанова. Отметим, что Г.Степанов долгое время сотрудничал с такими известными изданиями, как “Коммерсант”, “Новые Известия”, Би-Би-Си. Наш новый автор специализируется в области экономической аналитики. * * * В Китае нарастает волна банкротств по корпоративному долгу. По данным рейтингового агентства Fitch, за первое полугодие 25 компаний объявили дефолт по ценным бумагам – почти на $10 млрд, причем $5,6 млрд из них пришлось на государственные структуры. Поскольку властям никак не удается совладать с этим грозным трендом, некоторые аналитики предрекают китайскому экономическому чуду неминуемый крах. На их взгляд, развитие событий может пойти для Пекина по любому сценарию – вплоть до чудовищной депрессии с толпами безработных. А для мира ситуация чревата глобальным кризисом. Между тем еще в прошлом году – на фоне резко ухудшившейся из-за пандемии COVID-19 рыночной конъюнктуры - совокупный долг государственного и частного секторов Китая вырос на 29%, до невообразимых 315% от ВВП, подсчитал Citigroup. Но проблемы обозначились задолго до коронакризиса. Чего только стоит обвал на местных биржах летом 2015 года, когда ключевой индекс Shanghai Composite потерял треть стоимости, а миллионы частных инвесторов в панике распродавали акции. Как заметили тогда эксперты, в стране образовалось три гигантских пузыря – кредитный, инвестиционный и в сфере недвижимости. Многие стали проводить мрачные аналогии с Великой депрессией в США.

А сегодня в стране разворачивается полномасштабный кризис неплатежей в облигациях госкомпаний. В 2019-м на этот сектор пришлось всего 10% дефолтов, в 2020-м – 40, а в период с января по июнь 2021-го – больше половины. На взгляд аналитика рейтингового агентства Moody`s Марка Занди, суммарный внутренний долг (государства, граждан и бизнеса) КНР, давно зашкаливший за все разумные пределы, может стать триггером новой глобальной рецессии. Китайские компании, которые и так в долгах как в шелках, продолжают привлекать заемные средства, отмечает Занди. Да, правительство пытается приостановить бесконтрольный рост кредитования. Особенно его тревожит разросшийся полулегальный рынок финансирования p2p («из рук в руки»), с оборотом в триллионы юаней. Регуляторы дают фирмам и частным лицам два года, чтобы перейти в полностью управляемое поле. Строго ограничивается и банковское финансирование, особенно популярные в стране схемы кредитования местных властей под залог земли. Однако все эти усилия не меняют ситуацию кардинально. Планово-убыточное производство Внутренний долг Китая формируется в основном за счет «планово-убыточных предприятий» советского образца, - поясняет доктор исторических наук, руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов. По его словам, долгое время они грозились поднять сбытовые цены, что привело бы к галопирующей инфляции. Прежде всего речь идет об объектах тяжелой промышленности (нефтеперерабатывающих, химических, сталелитейных, машиностроительных) на северо-востоке страны, в примыкающем к России «ржавом поясе». Как показало исследование Центра при Госсовете КНР, эти предприятия крайне нерационально расходуют средства, не оптимизируют поставки и логистику. В конце концов было принято принципиальное решение - либо банкротить их, либо отдавать в частные руки. И сейчас, отмечает Маслов, правительство фактически избавляется от довольно большой категории неэффективных, обременительных для экономики предприятий, которые бесконтрольно наращивают корпоративные долги. Когда в 2008 году грянул мировой финансовый кризис, китайский экспорт резко сократился, что привело к многомиллиардным убыткам многих компаний и обвалило быстрорастущий фондовый рынок. Для поддержки экономики Пекин прибег к мерам финансового стимулирования: в реальный сектор было влито около $600 млрд – около 13% от тогдашнего ВВП. Одновременно власти нацелились на постепенный отход от экспортной модели развития экономики, сосредоточившись на стимулировании внутреннего спроса и кредитования. Набирать кредиты позволил теневой банкинг (сегодня составляет 30% от всего банковского сектора): в максимальной степени он проявил себя примерно в 2012 году, охотно финансируя брокерские конторы и ростовщиков, и оказывая так называемые «услуги управления активами». Его механизмы кредитования предлагают высокую доходность, но - с повышенными рисками и с меньшим надзором со стороны регулирующих органов. В 2019 году государство стало постепенно прикрывать систему теневого банкинга, что увеличило контроль при выдаче кредитов, но осложнило их рефинансирование для заемщиков.

Между тем по прогнозу Брукингского института в Вашингтоне, в 2028 году Китай обгонит США по размеру экономики. Благодаря быстрому выходу из локдаунов Пекин оказался крупнейшим на планете получателем прямых иностранных инвестиций и впервые в своей истории оставил Америку позади и по числу компаний (124 против 121) в списке Fortune 500. Вдобавок Штаты лишились статуса главного торгового партнера ЕС. Но есть и плохие новости: в ближайшие два года китайским компаниям предстоит погасить или рефинансировать долги на $2,14 трлн. Это на 60% больше, чем в предыдущий аналогичный период. «Инвесторы традиционно считали облигации, выпущенные государственными компаниями, менее рискованными из-за предполагаемой господдержки. Но просрочки по выплате спровоцировали распродажу бумаг. Назревает кредитный кризис», - констатирует Bloomberg. Экономика замедляется Ко всему прочему, по данным Национального бюро статистики Китая, во втором квартале 2021 года восстановление национальной экономики серьезно замедлилось по сравнению с рекордными темпами января-марта (+18,9%). Рост ВВП в апреле-июне составил 7,9%. В июне затормозился также рост розничных продаж и объемов промышленного производства, снизилась активность жилищного строительства. Не надо забывать, что экономика Китая – не вполне рыночная, что она живет по несколько иным законам, рассуждает инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Сегодня страна исчерпывает модель роста, связанную с урбанизацией, с созданием промышленной инфраструктуры. Новая модель пока на найдена, и маловероятно, что это когда-либо произойдет – если только не сменится режим и не утвердится демократия по западному образцу. Советский Союз эту трансформацию не пережил. Очевидно, что всеобщие ожидания и восторги по поводу китайской экономики подвергаются сейчас некой переоценке. По оценке ведущего эксперта Центра политических технологий Никиты Масленникова, ВВП страны отыграл эффект низкой базы 2020 года и дальше будет только замедляться. На это, в частности, указывает динамика инвестиций, которые за полгода выросли на 12%, а в июне прибавили только 0,35%. Китай откровенно проигрывает в конкурентной борьбе по уровню зарплат развитым государствам, плюс все более серьезным долгосрочным вызовом становится фактор стареющего населения. В этом году рост ВВП ожидается на уровне 5-7%, но дальнейшее, вполне вероятное снижение темпов до 4,5% чревато невыполнением ряда соцобязательств и усилением социальной напряженности.