Убыточные предприятия Китая запускают новый мировой кризис новые авторы haqqin.az

Георгий Степанов, автор haqqin.az

Представляем вниманию читателей статью нового автора haqqin.az, известного российского журналиста Георгия Степанова. Отметим, что Г.Степанов долгое время сотрудничал с такими известными изданиями, как “Коммерсант”, “Новые Известия”, Би-Би-Си. Наш новый автор специализируется в области экономической аналитики.

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В Китае нарастает волна банкротств по корпоративному долгу. По данным рейтингового агентства Fitch, за первое полугодие 25 компаний объявили дефолт по ценным бумагам – почти на $10 млрд, причем $5,6 млрд из них пришлось на государственные структуры. Поскольку властям никак не удается совладать с этим грозным трендом, некоторые аналитики предрекают китайскому экономическому чуду неминуемый крах. На их взгляд, развитие событий может пойти для Пекина по любому сценарию – вплоть до чудовищной депрессии с толпами безработных. А для мира ситуация чревата глобальным кризисом.

Между тем еще в прошлом году – на фоне резко ухудшившейся из-за пандемии COVID-19 рыночной конъюнктуры - совокупный долг государственного и частного секторов Китая вырос на 29%, до невообразимых 315% от ВВП, подсчитал Citigroup. Но проблемы обозначились задолго до коронакризиса. Чего только стоит обвал на местных биржах летом 2015 года, когда ключевой индекс Shanghai Composite потерял треть стоимости, а миллионы частных инвесторов в панике распродавали акции. Как заметили тогда эксперты, в стране образовалось три гигантских пузыря – кредитный, инвестиционный и в сфере недвижимости. Многие стали проводить мрачные аналогии с Великой депрессией в США.

Совокупный долг государственного и частного секторов Китая вырос на 29%, до невообразимых 315% от ВВП

А сегодня в стране разворачивается полномасштабный кризис неплатежей в облигациях госкомпаний. В 2019-м на этот сектор пришлось всего 10% дефолтов, в 2020-м – 40, а в период с января по июнь 2021-го – больше половины. На взгляд аналитика рейтингового агентства Moody`s Марка Занди, суммарный внутренний долг (государства, граждан и бизнеса) КНР, давно зашкаливший за все разумные пределы, может стать триггером новой глобальной рецессии. Китайские компании, которые и так в долгах как в шелках, продолжают привлекать заемные средства, отмечает Занди.

Да, правительство пытается приостановить бесконтрольный рост кредитования. Особенно его тревожит разросшийся полулегальный рынок финансирования p2p («из рук в руки»), с оборотом в триллионы юаней. Регуляторы дают фирмам и частным лицам два года, чтобы перейти в полностью управляемое поле. Строго ограничивается и банковское финансирование, особенно популярные в стране схемы кредитования местных властей под залог земли. Однако все эти усилия не меняют ситуацию кардинально.

Планово-убыточное производство

Внутренний долг Китая формируется в основном за счет «планово-убыточных предприятий» советского образца, - поясняет доктор исторических наук, руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов. По его словам, долгое время они грозились поднять сбытовые цены, что привело бы к галопирующей инфляции.

Прежде всего речь идет об объектах тяжелой промышленности (нефтеперерабатывающих, химических, сталелитейных, машиностроительных) на северо-востоке страны, в примыкающем к России «ржавом поясе». Как показало исследование Центра при Госсовете КНР, эти предприятия крайне нерационально расходуют средства, не оптимизируют поставки и логистику. В конце концов было принято принципиальное решение - либо банкротить их, либо отдавать в частные руки. И сейчас, отмечает Маслов, правительство фактически избавляется от довольно большой категории неэффективных, обременительных для экономики предприятий, которые бесконтрольно наращивают корпоративные долги.

Когда в 2008 году грянул мировой финансовый кризис, китайский экспорт резко сократился, что привело к многомиллиардным убыткам многих компаний и обвалило быстрорастущий фондовый рынок. Для поддержки экономики Пекин прибег к мерам финансового стимулирования: в реальный сектор было влито около $600 млрд – около 13% от тогдашнего ВВП. Одновременно власти нацелились на постепенный отход от экспортной модели развития экономики, сосредоточившись на стимулировании внутреннего спроса и кредитования. Набирать кредиты позволил теневой банкинг (сегодня составляет 30% от всего банковского сектора): в максимальной степени он проявил себя примерно в 2012 году, охотно финансируя брокерские конторы и ростовщиков, и оказывая так называемые «услуги управления активами». Его механизмы кредитования предлагают высокую доходность, но - с повышенными рисками и с меньшим надзором со стороны регулирующих органов. В 2019 году государство стало постепенно прикрывать систему теневого банкинга, что увеличило контроль при выдаче кредитов, но осложнило их рефинансирование для заемщиков.

В 2008 году грянул мировой финансовый кризис, китайский экспорт резко сократился, что привело к многомиллиардным убыткам многих компаний

Между тем по прогнозу Брукингского института в Вашингтоне, в 2028 году Китай обгонит США по размеру экономики. Благодаря быстрому выходу из локдаунов Пекин оказался крупнейшим на планете получателем прямых иностранных инвестиций и впервые в своей истории оставил Америку позади и по числу компаний (124 против 121) в списке Fortune 500. Вдобавок Штаты лишились статуса главного торгового партнера ЕС. Но есть и плохие новости: в ближайшие два года китайским компаниям предстоит погасить или рефинансировать долги на $2,14 трлн. Это на 60% больше, чем в предыдущий аналогичный период. «Инвесторы традиционно считали облигации, выпущенные государственными компаниями, менее рискованными из-за предполагаемой господдержки. Но просрочки по выплате спровоцировали распродажу бумаг. Назревает кредитный кризис», - констатирует Bloomberg.

Экономика замедляется 

Ко всему прочему, по данным Национального бюро статистики Китая, во втором квартале 2021 года восстановление национальной экономики серьезно замедлилось по сравнению с рекордными темпами января-марта (+18,9%). Рост ВВП в апреле-июне составил 7,9%. В июне затормозился также рост розничных продаж и объемов промышленного производства, снизилась активность жилищного строительства.

Не надо забывать, что экономика Китая – не вполне рыночная, что она живет по несколько иным законам, рассуждает инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Сегодня страна исчерпывает модель роста, связанную с урбанизацией, с созданием промышленной инфраструктуры. Новая модель пока на найдена, и маловероятно, что это когда-либо произойдет – если только не сменится режим и не утвердится демократия по западному образцу. Советский Союз эту трансформацию не пережил. 

Очевидно, что всеобщие ожидания и восторги по поводу китайской экономики подвергаются сейчас некой переоценке. По оценке ведущего эксперта Центра политических технологий Никиты Масленникова, ВВП страны отыграл эффект низкой базы 2020 года и дальше будет только замедляться. На это, в частности, указывает динамика инвестиций, которые за полгода выросли на 12%, а в июне прибавили только 0,35%. Китай откровенно проигрывает в конкурентной борьбе по уровню зарплат развитым государствам, плюс все более серьезным долгосрочным вызовом становится фактор стареющего населения. В этом году рост ВВП ожидается на уровне 5-7%, но дальнейшее, вполне вероятное снижение темпов до 4,5% чревато невыполнением ряда соцобязательств и усилением социальной напряженности.

С января 2021-го стоимость фрахта морских перевозок выросла более чем на 20%

Свой штрих в общую картину вносит и контейнерный кризис, конца-края которому нет, напоминает Масленников. С января 2021-го стоимость фрахта морских перевозок выросла более чем на 20%. А по отдельным видам грузов – еще более существенно. Из-за третьей волны пандемии в пяти ведущих портах Китая погрузки прекращены, суда стоят на рейдах, в среднем разгружаясь в течение 35-40 суток. Это вычитает из мирового контейнерного оборота значительный объем. В итоге непродовольственные товары длительного пользования, прежде всего, бытовая техника, электроника, гаджеты до конца года могут подорожать на глобальных рынках на 15-20%.

В-общем, по совокупности факторов Китай оказался на перепутье. Долговое бремя – это бомба замедленного действия: и под правительством, и под корпорациями, и под провинциальными властями, и под домохозяйствами. В Пекине это понимают, но риски нарастают быстрее, чем регуляторы успевают их купировать. Дефолты по гособлигациям – не самое страшное. Куда хуже то, что быстро падает качество государственных компаний, которые становятся для экономики черной дырой – огромной, непредсказуемой, живущей по собственным законам. Правительство стоит перед грандиозной дилеммой. С одной стороны, как предупреждает Fitch, попытки искусственно сдержать рост корпоративного долга приведут к драматичному замедлению темпов роста. Однако если ничего не предпринимать, долговой пузырь может раздуться еще сильнее и лопнуть так, что мало не покажется никому – ни Китаю, ни остальному миру. Ударная волна по своей мощи почти наверняка превзойдет ту, что образовалась в 2008 году после краха американского инвестбанка Lehman Brothers.