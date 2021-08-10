Если Иран, значит раскол и трагедия… горячая тема
Это становится уже какой-то исторической традицией – как только где-то появляется Иран, там начинается раскол и все заканчивается трагедией. И тот, кто принимает его помощь, – получает «троянского коня», оказывающего впоследствии разрушительное воздействие.
Всего несколько дней назад глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и генеральный секретарь палестинского движения «Исламский джихад» Зиад аль-Нахла приняли участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Ибрагима Раиси.
Ничего, казалось бы, необычного, ведь только ленивый на Ближнем Востоке не знает о тесных финансовых и военных связях ХАМАС и «Исламского джихада» с Тегераном и тамошней партией войны.
Но мало кто знает, что менее чем за месяц до этого, 11 июля, представитель главного конкурента ХАМАС в Палестине Аззам аль-Ахмад, член Центрального комитета ФАТХ, принял участие в ежегодной Генеральной конференции Моджахед-е-Хальк (МЕК), где заявил о полной поддержке иранской оппозиционной группировки, широко использующей в своей деятельности теракты и сотрудничество с разведывательными службами США и Израиля.
То есть из двух лидирующих в Палестине группировок одна поддерживает организацию, признанную в Иране террористической, а другая – получает из Тегерана деньги и оружие, что само по себе является выдающимся достижением, ведь религиозная основа ХАМАС строится на суннитском исламе салафитского толка. А с таким идеологическим багажом добиться поддержки у «шиитских еретиков» Ирана очень непросто.
Но, как оказалось, возможно. И на сегодняшний день Тегеран оказывает финансовую помощь ХАМАС в размере 350 миллионов долларов, а его боевое крыло, «Исламский джихад», получает 100 миллионов долларов в год. Прикрытие этих финансовых вливаний, как водится, исключительно благородное: «борьба с сионистским государством» и «поддержка многострадального палестинского народа». Вот только со вторым никак не получается, поскольку иранские деньги до простого палестинца не доходят – все вкладывается в производство ракет и строительство тоннелей. Социальные проекты, которые могли бы улучшить тяжелое положение жителей Газы – в списках приоритетов уже много лет не значатся. Поскольку наступающие трудные годы станут периодом ожесточенной борьбы за власть между ХАМАС и ФАТХ. Битва жабы с гадюкой, к которой нужно подготовиться финансово.
Палестино-израильский конфликт, как мы наблюдаем в последние два года, постепенно теряет свое центральное положение для Ближнего Востока. «Авраамовы соглашения» открыли монархиям Залива путь в XXI век, а у остальных местных государств достаточно своих проблем – устоять бы, выжить. ХАМАС может лишиться помощи доноров без предупреждения, а положение на контролируемых им территориях таково, что палестинцы в Газе с большей охотой восстали бы против ХАМАС, а не «сионистских оккупантов».
Получается, что «партия ястребов» в Тегеране с одной стороны, отнимает у своего народа ради политиканов из ХАМАС, с другой стороны – усиливает страдания палестинского народа, финансируя прогнившее насквозь движение, а с третьей – готовит почву для ожесточенной и кровавой схватки палестинских политических банкротов за власть. И чем это обернется – никто предсказать не может. Впрочем, это добрая иранская традиция – приносить в жертву своим политическим амбициям простых людей. А то и целые народы…