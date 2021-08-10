Это становится уже какой-то исторической традицией – как только где-то появляется Иран, там начинается раскол и все заканчивается трагедией. И тот, кто принимает его помощь, – получает «троянского коня», оказывающего впоследствии разрушительное воздействие.

Ничего, казалось бы, необычного, ведь только ленивый на Ближнем Востоке не знает о тесных финансовых и военных связях ХАМАС и «Исламского джихада» с Тегераном и тамошней партией войны.

Но мало кто знает, что менее чем за месяц до этого, 11 июля, представитель главного конкурента ХАМАС в Палестине Аззам аль-Ахмад, член Центрального комитета ФАТХ, принял участие в ежегодной Генеральной конференции Моджахед-е-Хальк (МЕК), где заявил о полной поддержке иранской оппозиционной группировки, широко использующей в своей деятельности теракты и сотрудничество с разведывательными службами США и Израиля.

То есть из двух лидирующих в Палестине группировок одна поддерживает организацию, признанную в Иране террористической, а другая – получает из Тегерана деньги и оружие, что само по себе является выдающимся достижением, ведь религиозная основа ХАМАС строится на суннитском исламе салафитского толка. А с таким идеологическим багажом добиться поддержки у «шиитских еретиков» Ирана очень непросто.

Но, как оказалось, возможно. И на сегодняшний день Тегеран оказывает финансовую помощь ХАМАС в размере 350 миллионов долларов, а его боевое крыло, «Исламский джихад», получает 100 миллионов долларов в год. Прикрытие этих финансовых вливаний, как водится, исключительно благородное: «борьба с сионистским государством» и «поддержка многострадального палестинского народа». Вот только со вторым никак не получается, поскольку иранские деньги до простого палестинца не доходят – все вкладывается в производство ракет и строительство тоннелей. Социальные проекты, которые могли бы улучшить тяжелое положение жителей Газы – в списках приоритетов уже много лет не значатся. Поскольку наступающие трудные годы станут периодом ожесточенной борьбы за власть между ХАМАС и ФАТХ. Битва жабы с гадюкой, к которой нужно подготовиться финансово.