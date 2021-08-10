Создатель вакцины AstraZeneca: коллективный иммунитет от COVID невозможен

Профессор Эндрю Поллард, руководитель оксфордской группы по созданию вакцины от коронавируса, сотрудничающей с компанией AstraZeneca, заявил о невозможности формирования коллективного иммунитета от COVID-19, пишет The Guardian.

Встречаясь с депутатами британского парламента, Поллард сказал: "Проблема в том, что этот вирус не вирус кори. Если привить от кори 95% населения, вирус кори больше не сможет передаваться. Штамм "дельта" будет заражать и тех, кто привился".

Профессор пояснил, что существующие вакцины защищают от тяжелого течения COVID-19 и летальных исходов, но не от заражения, подчеркнув при этом важность вакцинации прежде всего для спасения жизней.

Эндрю Поллард отметил, что, судя по проведенным исследованиям и аналитическим прогнозам, иммунная система человека, по всей видимости, будет "помнить" о прививке в течение десятков лет и обеспечит определенную степень защиты при встрече с коронавирусом.