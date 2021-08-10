Вертолет МЧС тушит пожар в горах Габалы

Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать меры по тушению пожара, произошедшего в горной местности со сложным рельефом вблизи села Тиканлы Габалинского района.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС, для ускорения ликвидации пожара привлечен вертолет авиационного отряда министерства.

* * * 09:22

Пожар начался в горной местности недалеко от села Тиканлы Габалинского района. Об этом сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС.

К ликвидации очагов возгорания привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС и личный состав Войск гражданской обороны. В настоящее время продолжаются оперативные и неотложные мероприятия по тушению огня.

По предварительной информации, на площади 4 га горит сухая трава и кустарники.