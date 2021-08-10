Летальность 82%: мир атакует новый штамм коронавируса

Специалисты изучили эпидемиологические данные, собранные в Нью-Йорке в период с ноября 2020 по апрель 2021 года. Оценив их, они выяснили, что вариант вируса B.1.526 передается на 15-25% быстрее, чем другие известные мутации.

Штамм коронавируса «йота» (также известен как B.1.526), выявленный в США, способен значительно повысить уровень смертности от инфекции. К такому выводу пришла группа ученых из Департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения им. Мейлмана при Колумбийском университете, препринт исследования которых опубликован на портале medrxiv.org.

Также этот вариант способен увеличить коэффициент смертности от инфекции (infection fatality ratio, IFR), представляющий собой долю умерших от общего числа инфицированных лиц: за исследуемый период показатель вырос на 46%, 82% и 62% среди лиц в возрасте 45-64 лет, 65-74 года и старше 75 лет соответственно по сравнению с показателями, рассчитанными для других штаммов, передает издание news-medical.

Вариант B.1.526 был впервые обнаружен в Нью-Йорке в ноябре 2020 года. Позже его выявили во всех американских штатах, а также в 27 странах мира.

ВОЗ включила штамм «йота» в список вариантов, представляющих интерес (VOI—Variants of Interest). Туда попадают варианты SARS-CoV-2, заражения которыми регистрируются все чаще и на все более обширной территории. При этом есть прогноз или подтвержденные данные о том, что эти мутации способны менять свойства коронавируса. В список входят еще три штамма: «эта» (впервые зарегистрирован в Великобритании и Нигерии), «каппа» (Индия) и «лямбда» (Перу).

В основной список (VOC — Variants of Concern) ВОЗ включает мутации коронавируса, которые вызывают опасение, их также четыре: «альфа» (Великобритания), «бета» (Южная Африка), «гамма» (Бразилия) и «дельта» (Индия).