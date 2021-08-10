Армяне стреляли по Кельбаджару
Подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Зеркенд Басаркечарского района в ночь на 11 августа, 01:05, обстреляли из оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Согласно сообщению, погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.
Оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанских войск, отмечется в сообщении.