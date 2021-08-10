Врач назвал условие, при котором возможно ужесточение карантина в Азербайджане

К сожалению, карантинные правила в Азербайджане не соблюдаются в полной мере, и как следствие фиксируется рост инфицирования коронавирусом. Если этот показатель будет чрезвычайно высок, ужесточение карантинного режима может стать необходимостью. Об этом сказал Trend врач-инфекционист Фаррух Садиров.

По мнению специалиста, одной из причин роста инфицирования является высокая заразность штамма "дельта": "Здесь нам может помочь только вакцинация. Чем больше будет вакцинированных, тем быстрее мы сможем разорвать цепочку инфицирования. Необходимо продолжить вакцинацию быстрыми темпами. Граждане не должны отказываться от нее".

Необходимо соблюдать защитные меры вне зависимости от степени ослабления карантина, отметил врач. "Многие граждане не соблюдают мер предосторожности после вакцинации. Первая доза препарата нас не защищает. Защита возникает приблизительно через 14 дней после получения второй дозы. Однако после получения первой дозы вакцины люди успокаиваются и не соблюдают мер предосторожности. Наши наблюдения также показывают, что большинство инфицированных - это люди, которые заразились в период между первой и второй дозами вакцины. Мы должны защищать себя даже после вакцинации", - призывает врач-инфекционист.