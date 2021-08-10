Байден о выводе войск США из Афганистана: мы потратили более триллиона долларов

Президент США Джо Байден заявил, что планы вывода американских войск из Афганистана не изменились в связи с наступлением боевиков движения "Талибан", а афганские власти должны сами сражаться за свою страну.

"Мы потратили более триллиона долларов за 20 лет, мы тренировали и снабдили современным оборудованием 300 тысяч сотрудников афганских сил безопасности. Мы потеряли тысячи человек, - сказал Байден. - Они должны бороться. Их больше, чем талибов", передает Русская служба BBC.

Байден подчеркнул, что не жалеет о выводе войск, при этом отметив, что Вашингтон продолжит соблюдать взятые на себя обязательства и оказывать поддержку афганским властям.

Накануне Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС заявило, что талибы в настоящий момент контролируют 65% территории Афганистана.