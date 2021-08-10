«Нефтчи» отправляется в Финляндию на ответный матч с ХИК

Футбольный клуб «Нефтчи» отправляется в Хельсинки на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против местного клуба ХИК. В первой игре в Баку команды, напомним, сыграли вничью 2:2.

«Нефтчи» вылетает в столицу Финляндии чартерным рейсом.

Команда остановится в Хельсинки в отеле Scandic Park.

Сегодня в 19:30 по бакинскому времени на стадионе «Болт Арена», на котором завтра состоится игра, пройдет пресс-конференция главного тренера «Нефтчи» Самира Абасова и парагвайского футболиста бакинского клуба Сезара Меза Колли.

А в 20:00 «Нефтчи» выйдет на предматчевую тренировку. Сам матч также начнется в 8 вечера.