Пхеньян снова угрожает Сеулу: Вы еще «пожалеете»

Власти Южной Кореи «пожалеют» о начале совместных военных учений с США, заявил заведующий отделом ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ен Чхоль. По его словам, Сеул «своими руками выбросил шанс улучшения межкорейских отношений».

В заявлении, опубликованном агентством ЦТАК, Ким Ен Чхоль предупреждает, что северокорейские власти «будут делать так, чтобы они ежечасно чувствовали, какой опасный выбор они сделали, к какому опасному кризису безопасности подходят они сами в результате неправильного выбора».

По его мнению, «Южная Корея и США выбрали конфронтацию» с КНДР.