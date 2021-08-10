В Израиле выпустили новое лекарство от COVID для тяжелобольных

Министерство здравоохранения Израиля разрешило с 11 августа больницам лечить пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии с использованием нового израильского препарата под названием MesenCure, сообщает Detaly.co.il.

Это решение было принято после того, как экспериментальный препарат был использован в больнице "Рамбам" в Хайфе в последние месяцы и показал хорошие результаты: 14 из 16 тяжелобольных пациентов, получавших лекарство, были выписаны из больницы.

В больнице "Рамбам" сообщили, что лечение длилось четыре дня, при этом большинство пациентов было выписано домой всего через день после его завершения. В ближайшие дни будет принято решение, в каких больницах будет применяться MesenCure.

В минздраве разъяснили, что препарат изготовлен из мезенхимальных клеток, которые извлекаются из жировой ткани здоровых доноров. Деятельность мезенхимальных клеток направлена на повышение эффективности работы клеток тела пациента.

После введения в организм пациента мезенхимальные клетки достигают легких и работают, чтобы уменьшить воспаление, вызванное коронавирусом. Препарат также способствует регенерации тканей и облегчению различных респираторных симптомов.