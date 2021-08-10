Генсеком НАТО впервые могут избрать женщину

Женщина может впервые в истории НАТО стать генеральным секретарем альянса, сменив в октябре 2022 года на этом посту норвежца Йенса Столтенберга. Испанская газета El Pais со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что новый генсек будет избран на саммите НАТО, который, как ожидается, пройдет весной будущего года в Мадриде.

Как уточняет издание, внутри организации существует широкий консенсус, чтобы Столтенберга, который занимает пост генсека НАТО с 1 октября 2014 года, сменила женщина. Переговоры по поиску будущего генсека НАТО начнутся осенью, но имена предполагаемых претендентов уже звучат в разных странах - членах альянса.

По версии издания, среди возможных кандидатов на пост генсека альянса - экс-премьер Великобритании Тереза Мэй, бывшая глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Вероятными претендентами также являются экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Эстонии Керсти Кальюлайд и экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.