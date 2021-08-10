Афганский город сдали талибам без боя

Перешедший под контроль боевиков «Талибан» афганский город Файзабад был сдан правительственными силами без боя. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает местное издание 8am.af.

По данным собеседников издания, афганская армия отступила в район Фархар, расположенный в провинции Тахар. Утверждается, что военные долго сдерживали натиск со стороны боевиков, однако отступили и сдали населенный пункт без боя после прорыва линии фронта.

Также сообщается, что ворвавшиеся в Файзабад талибы начали отбирать оружие у местных жителей и собираются назначить собственного губернатора.