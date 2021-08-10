Какова ситуация на рынке капитала?
Одним из пяти приоритетов, утвержденных распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева в документе «Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития», названа устойчиво развивающаяся и конкурентоспособная экономика. В связи с этим возникает вопрос о ситуации на рынке капитала на сегодняшний день и необходимость выслушать экспертное мнение.
«В любой рыночной ситуации на рынке капитала неизбежны трудности, однако ситуация с пандемией показала живучесть рынков капитала, еще раз подтвердив, что кризис — время возможностей. Каким бы сложным ни казался 2021 год, он подарит новые возможности», - сказал директор инвестиционной компании AzFinance Интигам Сафаралиев.
«Так, на внутреннем рынке ценных бумаг прежде всего хочется обратить внимание на государственные облигации. Совсем недавно мы запустили кампанию, предоставляющую возможность зарабатывать 8% годовых на государственных облигациях. Ведь эти ценные бумаги надежны, застрахованы, хранятся в Национальном депозитарном центре, владельцы государственных облигаций могут проверять свой счет в любое время.
Конечно, подробный анализ ситуации на рынке ценных бумаг, отслеживание трендов требует определенных знаний и может быть затруднительно для инвесторов с небольшим опытом. В таком случае им рекомендуется воспользоваться услугами Asset Management - профессионального управления инвестициями.
Что касается зарубежных рынков, то и в этой сфере можно говорить о значительных достижениях. Так, впервые в Азербайджане клиенты нашей компании получили прямой доступ к IPO международных компаний.
Инвестиции в IPO отличаются высокой доходностью и являются выгодным направлением для заработка, что привлекает к ним большое число инвесторов. Это универсальный инструмент, дающий возможность собрать диверсифицированный портфель из акций различных компаний при отсутствии строгих требований к инвестору.
Компания AzFinance сделала доступ к зарубежным рынкам максимально доступным и удобным. Имея доступ к мировым торговым площадкам, клиенты компании теперь получили возможность покупать акции до их выхода на биржу, участвуя в IPO через свою торговую платформу. Наряду с американским фондовым рынком также будут доступны торги на европейских биржах с минимальными комиссионными издержками».