Какова ситуация на рынке капитала?

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Одним из пяти приоритетов, утвержденных распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева в документе «Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития», названа устойчиво развивающаяся и конкурентоспособная экономика. В связи с этим возникает вопрос о ситуации на рынке капитала на сегодняшний день и необходимость выслушать экспертное мнение.

«В любой рыночной ситуации на рынке капитала неизбежны трудности, однако ситуация с пандемией показала живучесть рынков капитала, еще раз подтвердив, что кризис — время возможностей. Каким бы сложным ни казался 2021 год, он подарит новые возможности», - сказал директор инвестиционной компании AzFinance Интигам Сафаралиев.

«Так, на внутреннем рынке ценных бумаг прежде всего хочется обратить внимание на государственные облигации. Совсем недавно мы запустили кампанию, предоставляющую возможность зарабатывать 8% годовых на государственных облигациях. Ведь эти ценные бумаги надежны, застрахованы, хранятся в Национальном депозитарном центре, владельцы государственных облигаций могут проверять свой счет в любое время. Конечно, подробный анализ ситуации на рынке ценных бумаг, отслеживание трендов требует определенных знаний и может быть затруднительно для инвесторов с небольшим опытом. В таком случае им рекомендуется воспользоваться услугами Asset Management - профессионального управления инвестициями.