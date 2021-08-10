Семейная трагедия в Баку: жена избила и задушила цепочкой мужа

9 мая около 22:00 в квартире по адресу: Сабаильский район, улица Фикрета Амирова, 1, было обнаружено тело Ахундова Рашида Магеррам оглу (1952 г.р.) со следами травм. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, в Сабаильской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство).

Согласно сообщению, следственными мероприятиями, проведенными в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, были выявлены обоснованные подозрения в том, что супруга Рашида Ахундова, Исмаилова Инесса Владимировна, 9 мая около 18:00 во время спора, произошедшего на почве семейного конфликта, чтобы наказать мужа нанесла ему удары по различным частям тела. Не успокоившись, женщина схватила серебряную цепочку, которую Ахундов постоянно носил на шее, и, затянув ее, нанесла ему телесные повреждения, опасные для жизни и здоровья. Ахундов скончался от механической асфиксии вследствие удушения.

Исмаилова Инесса 10 августа была привлечена в качестве обвиняемой по статье 120.1 (умышленное убийство). В отношении нее суд избрал меру наказания в виде ареста. В настоящее время в Следственном управлении Генпрокуратуры продолжаются оперативно-следственные мероприятия.