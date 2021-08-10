За «капитулянта Никола» ответишь: депутата Мкртчян выгнали из зала заседаний

Спикер армянского Национального собрания Ален Симонян запретил депутату от блока "Честь имею" (блок бывшего президента Сержа Саргсяна) Анне Мкртчян участвовать в заседании парламента.

Армянские СМИ пишут, что Мкртчян, выступая по поводу выдвижения депутата от "Гражданского договора" Эдуарда Агаджаняна на пост главы постоянной комиссии по внешним отношениям, раскритиковала власть, завершив свое эмоциональное выступление словами: "И виной всему этому является ваш капитулянт Никол".

Симонян сразу же отреагировал на это, потребовав отключить ее микрофон: "Я запрещаю вам участвовать в заседании до конца дня. Выйдите из зала, иначе вас выведут сотрудники охраны".

Представители фракции Саргсяна заступились за Мкртчян, утверждая, что действия спикера неправомерны, однако Симонян заявил: "Это мне решать".