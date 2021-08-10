42 человека погибли в пожарах в лесах Алжира, среди них – 25 военнослужащих, которые были направлены на борьбу с огнем. Об этом сообщает Detaly.co.il.

С 9 августа более 70 пожаров вспыхнули в 14 различных районах североафриканской страны. Министерство обороны Алжира заявило, что армия спасла жизни 110 человек, однако во время операции по тушению пожаров военнослужащие получили тяжелые ожоги.

Государственное радио сообщило об аресте четырех человек по подозрению в поджогах в вилайетах Медеа и Аннаба. Министр внутренних дел Алжира также заявил, что пожары были вызваны поджогом, но не сообщил подробностей. "Преступные организации могут быть причастны к возгораниям в разных областях", - сказал он.

10 пожаров вспыхнули в городе Тизи-Узу, одном из самых густонаселенных городов историко-географической области Кабилия. По словам очевидцев, загорелось несколько домов. Жильцы были эвакуированы в гостиницы, молодежные и университетские общежития. "У нас была ужасная ночь, мой дом полностью сгорел", - рассказал Мухаммад Кахи, который был вынужден бежать со своей семьей из одной из деревень, где бушевал пожар.

МИД Азербайджана выразил в своем аккаунте в Twitter соболезнования народу Алжира:

"Мы глубоко опечалены новостями о лесных пожарах в Алжире и их разрушительных последствиях. Выражаем соболезнования семьям жертв лесных пожаров и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В это трудное время наши мысли и молитвы с дружественным алжирским народом", - отметили в МИД.