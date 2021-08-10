В Германии задержали британского «агента российской разведки»

В Германии задержали гражданина Великобритании по подозрению в работе на российскую спецслужбу, сообщает немецкая генпрокуратура.

«Дэвид С. до задержания работал в британском посольстве в Берлине как сотрудник, нанятый на месте. Как минимум в одном случае он передал документы, которые он получил в ходе своей профессиональной деятельности, представителю российской спецслужбы. Обвиняемый получил в качестве вознаграждения за передачу информации наличные деньги, сумма до сих пор не известна», - цитирует Интерфакс сообщение пресс-службы ведомства.

Сообщается, что мужчина был задержан в Потсдаме. Сейчас проводится обыск в его квартире и на рабочем месте. «Обвиняемого подозревают в том, что самое позднее с ноября 2020 года он работал на иностранную спецслужбу», - отмечает прокуратура.