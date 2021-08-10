Икрам Нур, автор haqqin.az 12:39

Сообщается, что талибы заняли город Пули-Хумри, административный центр северной провинции Баглан. Это уже седьмой крупный город в Афганистане, который был атакован «Талибаном». Но каких успехов они достигли в действительности? Для международных масс-медиа все выглядит впечатляюще и уже предопределено: талибы «взяли» Пули-Хумри, на очереди Мазари-Шариф, где находится священная Голубая мечеть. Словом, до падения Кабула остались считанные недели, блицкриг «Талибана» увенчался успехом.

Но эта апокалиптическая картина формируется только в случае безоговорочной веры в сообщения зарубежных средств массовой информации. В реальности все сложнее. Ни о каких безоговорочных победах талибов речи не идет. Более того, сопротивление им в Афганистане нарастает, а их наступательный порыв начинает выдыхаться. Это новый виток гражданской войны, в которой безоговорочная победа одной из сторон не предопределена. Иначе «Талибан» не пошел бы на открывшийся вчера в столице Катара новый раунд трехдневных переговоров с участием представителей США, КНР, Пакистана и, что самое главное, - официального Кабула. Легкость, с которой талибы брали под контроль сельскую местность, сыграла с ними злую шутку. Называемую «головокружением от успехов». Они всерьез поверили, что потенциал сопротивления их оппонентов полностью исчерпан, а весь Афганистан вот просто мечтает спелым яблоком упасть им в руки. И падение крупных административных центров в этих условиях – лишь вопрос некоторого времени и некоторого приложения дополнительных усилий. Холодным душем для «Талибана» оказалось то, что ни один из крупных городов, которые они атаковали, им так до сих пор и не удалось взять под полный контроль. Выйти к центру, захватить ряд кварталов и развесить там свои флаги, запечатлев данное действо на камеру, даже захватить дом маршала Дустума в пригороде Мазари-Шарифа – это да, это получилось. А вот с полным контролем – никак. Ни в одном из больших городов его у талибов нет. И не предвидится.

Прежде всего из-за нарастающего ожесточенного сопротивления ополченцев. Которые, справедливо рассудив, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, берут оборону городов в свои руки. Подчиняя себе местные воинские части и полицию, вскрывая склады с вооружением и строя рубежи обороны. В том же Балхе Атто Мухаммади Нур, лидер таджикской диаспоры, крупный бизнесмен и бывший полевой командир, воевавший еще с Советами, заявил в беседе с источником haqqin.az, что его ополченцы «будут защищать город до последней капли крови последнего талиба». Блестящие тактики, а талибы допустили, к тому же, ряд оперативно-стратегических промахов. Уход американцев поставил «Талибан» перед весьма неприятным фактом – нужно вступать в прямые бои. А это огромные проблемы для любого партизанского движения: одно дело – бить из засады, другое – выходить на открытое поле боя. Ведь ко всему прочему это дает противнику возможность перемалывать их с воздуха, поскольку текущий характер боевых действий требует от «Талибана» открытого перемещения больших масс личного состава и техники. А средств ПВО у них нет. На днях американские и афганские ВВС нанесли удар по отрядам талибов в афганской провинции Джаузджан, ликвидировав более 200 боевиков, около 100 единиц транспорта, а также большое количество оружия и боеприпасов. Таких одномоментных потерь движение не несло уже давно.

Кроме того, несмотря на заезженную пластинку российских пропагандистов о «несостоятельности западных методов военной подготовки в восточных странах», афганский корпус коммандос, полиция и летчики местных ВВС показывают высокие результаты в борьбе с «Талибаном». Коммандос, к примеру, редко сдаются в плен, отлично владеют тактикой городского боя, умело используют легкую бронетехнику в составе мобильных групп и служат передовыми авианаводчиками. В итоге при наступлении на значимые города талибы несут огромные потери. Теряя в больших количествах как рядовой личный состав, так и опытных боевых командиров. В результате чего кадрового ресурса группировки для проведения решительных и молниеносных операций по захвату крупных населенных пунктов, а тем более для их удержания - уже не хватает. И встретив стойкое сопротивления ополченцев и правительственных сил, поддерживаемых с воздуха, – они откатываются, неся значительные потери. Чтобы переломить ситуацию, связанные с талибами ресурсы распространили аудиозапись Мохаммеда Якуба - сына покойного главы группировки Муллы Омара. В пятиминутной речи он обратился к талибам с просьбой умерить репрессии при наступательных операциях.