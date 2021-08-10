Разведка США ищет информаторов среди китайских ученых в Ухане

Разведка США пытается найти информаторов среди ученых и медиков в китайском Ухане для получения данных о происхождении COVID-19. Об этом сообщила китайская газета Global Times.

Согласно информации источника издания, сотрудники разведки США "пытаются найти каких-либо свидетелей и лиц, обладающих информацией о начальной стадии эпидемии в Ухане, где была выявлена первая в Китае вспышка", передает ТАСС.

"Их целью являются сотрудники предприятий системы здравоохранения, биологических исследовательских институтов, а также другие жители Уханя", - пишет китайская газета.

По данным Global Times, американские спецслужбы также пытаются получить подробную информацию о переболевших COVID-19, жизни людей во время локдауна, времени постановки диагнозов, а также перемещениях людей до инфицирования.

Как заявил изданию в конфиденциальной беседе "международный эксперт, близкий к совместной миссии Китая и ВОЗ", указание президента США Джо Байдена американским спецслужбам разрабатывать эту тему является "скоординированной политической кампанией".

Президент США Джо Байден в конце мая заявил, что разведывательное сообщество США не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, каким образом началось распространение нового коронавируса: после контакта человека с инфицированным животным или из-за возможного инцидента в лаборатории Уханьского института вирусологии. Американский лидер поручил спецслужбам вновь удвоить усилия с целью изучения всех имеющихся данных и подготовить новый отчет для него через 90 дней.

2 августа член комитета по иностранным делам Палаты представителей США республиканец Майкл Маккол опубликовал доклад с аргументами в пользу теории о лабораторном происхождении коронавируса. По его версии, вирус распространился из Уханьского института вирусологии в результате неустановленного инцидента, который произошел ранее 12 сентября 2019 года (за четыре месяца до публикации властями Китая первых данных о заболевших COVID-19 в Ухане). В докладе говорится, что в Уханьском институте вирусологии могла идти работа над генным изменением вирусов. Авторы документа отмечают, что летом 2019 года институт разместил объявление о поиске специалистов для обновления систем дезинфекции воздуха, обработки опасных отходов, вентиляции.