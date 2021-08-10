В Турции покажут новый бронетранспортер Pars IV 6x6 фото, видео
Боевые бронированные машины (ББМ) Pars IV 6x6, разработанные специально для нужд ВС Турции, будут впервые представлены на 15-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2021, которая пройдет в Стамбуле 17-20 августа.
Как сообщает агентство «Анадолу», новые бронемашины пополнят арсенал ВС Турции в ближайшее время.
Pars IV 6x6 производства компании FNSS разработаны в рамках подписанного с Управлением оборонной промышленности Турции соглашения. Бронемашины оснащены эффективной защитой от самодельных взрывных устройств (СВУ), противоминной и противобаллистической защитой, а также новым технологическим оборудованием.
ББМ спроектированы и разработаны компанией FNSS с использованием отечественного потенциала, имеет уникальную модульную бронированную конструкцию.
В соответствии с нуждами в ходе спецопераций ББМ Pars IV 6x6 имеет две независимые системы дистанционного вооружения, также разработанные FNSS. При необходимости можно использовать три различных типа вооружения (7,62-мм, 12,7-мм пулемет и 40-мм автоматический гранатомет), которые оператор может легко менять самостоятельно. Бронемашина обеспечивает наблюдение и двукратную эффективную огневую защиту против угроз, которые могут одновременно появляться с разных направлений или с высоких точек.