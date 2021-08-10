Karat Holding расширяет свой бизнес в России

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Добрососедские отношения Азербайджана и России, единое пространство в прошлом, многолетние экономические связи дают широкие предпосылки для развития новых взаимовыгодных экономических отношений в условиях современной глобализации. Неоспоримым остается и тот факт, что в азербайджано-российских отношениях главным является торгово-экономическое сотрудничество, что стало результатом партнерского диалога, который несет взвешенный дипломатический характер. Но хотя в нем и оптимально учтены все концепции, уровень экономических отношений не в полной мере соответствует реальным возможностям стран-партнеров. В результате двусторонних переговоров глав правительств и других компетентных лиц появились предпосылки для выхода этих отношений на более высокий уровень развития в сфере торговли и совместных усилий в развитии инновационных производств в ненефтяном секторе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не раз говорил в своих интервью прессе, что между Азербайджаном и Россией существует высокий уровень политических контактов, благодаря чему принимаются решения, которые дают положительный результат в двухсторонних отношениях, которые характеризуются как стратегическое партнерство. Отрадным в двусторонних экономических отношениях России и Азербайджана является и тот факт, что они развиваются не только между странами в целом, но и отдельными российскими регионами. К настоящему времени Азербайджан подписал более 30 соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве с 13 регионами Российской Федерации. «Очень много иностранцев, азербайджанцы много денег вкладывают в Кавминводы», - сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Владимир Владимиров отметил, что Кавминводы выбирают инвесторы из дальнего зарубежья, в частности из Азербайджана. За последнюю пятилетку в развитие КМВ было вложено 25 млрд рублей инвестиций. «Благодаря вашим решениям», - отметил губернатор Ставрополья, обращаясь к президенту. По словам губернатора, «147 тысяч человек из дальнего зарубежья отдыхали на Кавказских Минеральных Водах». Следует отметить, что одним из крупных азербайджанских инвесторов в Ставропольском крае является компания Karat Holding, последнее приобретение которой - здравница «Кисловодск», заброшенная с 1994 года. В этот проект по концессионному соглашению с Министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края бизнесмены из братской республики готовы вложить почти 1,9 млрд рублей. Помимо реставрации исторического фасада трехэтажного здания 1934 года постройки, инвестпроект предусматривает возведение двух девятиэтажных корпусов на 548 койко‑мест с переходом, где разместятся столовая на 380 мест, лобби‑бар, ресепшен и холл общей площадью около 720 кв. м. В цокольном этаже на 1,6 тысячи кв. м будет организована подземная парковка. Через шесть лет после начала работ власти региона передадут вновь отстроенный санаторий в собственность Karat Holding взамен на предоставление администрации края путевок на сумму 45,2 млн рублей. Общий объем инвестиций в реконструкцию и строительство оценивается в 1,878 млрд рублей. В июне 2016 года был открыт реконструированный усилиями Karat санаторий «Источник» в Ессентуках общей площадью 26,3 тысячи кв. м - с бассейном, медицинскими кабинетами и SPA‑зоной. Рассчитанный на 340 мест, «Источник» позиционируется как многопрофильный санаторно‑курортный комплекс со специализацией на профилактику и терапию заболеваний желудочно‑кишечного тракта, органов дыхания, опорно‑двигательного аппарата, сердечно‑сосудистых, кожных болезней, сахарного диабета, а также на реабилитационно‑восстановительное лечение. Инвестиции в этот проект оценивались в 1,5 млрд рублей. Кроме того, Karat уже ведет строительство аналогичного по профилю санатория «Источник Железноводск» на месте полуаварийных зданий в центре города. Ожидается, что здравница к концу 2021 года будет введена в эксплуатацию и сможет принимать до 420 гостей. Общая сумма финансовых вливаний в этот проект приблизительно оценивается в 2 млрд рублей.

Привлекательность Кавминвод глава ГК Karat Holding Талех Гасымов объясняет сосредоточением здесь «уникального набора возможностей» для организации оздоровительного отдыха: «Если сравнить его с другими курортами в радиусе 3 тысяч километров, то мы не увидим так уж много альтернатив. Это предопределило то, что наши инвестиционные планы связаны со Ставропольским краем. Я верю, мы на правильном пути. Все это благодаря политике президента Ильхама Алиева, который всегда поддерживает азербайджанских бизнесменов». Еще одним фактором инвестиционной привлекательности являются обещанные местными властями преференции. В случае с «Кисловодском» предполагается, что санаторий будет реконструирован в течение трех лет и в 2023 году уже начнет принимать гостей. Кроме того, Karat Holding намерен построить в Москве, на Таганке, на месте исторических корпусов с торговыми лавками товарищества «Василий Осипович Красавин с братьями», гостиницу, пишут «Ведомости». Это следует из отчетности входящей в холдинг компании «Конрэйс», которой принадлежат права на участок площадью 0,3 га в Большом Полуярославском переулке столицы РФ. Там сказано, что расположенные на этой территории пять строений общей площадью 1973 кв. м уже снесены. Представитель Karat Holding уточнил, что компания стала владельцем этой недвижимости около пяти лет назад. Она, по его словам, приобретала здания с целью сдачи их в аренду, однако затем холдинг посчитал этот бизнес нерентабельным, поэтому было принято решение о строительстве на их месте гостиницы. Подробности проекта он не раскрыл, уточнив, что работы на площадке уже начались. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 г., сказано в документах «Конрэйса».