Понятно, что из-за отсутствия подробностей визита Бёрнса, на которые по известным причинам рассчитывать не приходится, сообщения мировых СМИ о переговорах шефа ЦРУ свелись к обтекаемой формулировке: Уильям Бёрнс обсудит с премьер-министром Нафтали Беннетом и главой Моссада Давидом (Деди) Барнеа иранскую ядерную программу, а также деятельность Исламской Республики Иран в Ближневосточном регионе.

Как известно, Уильям Бёрнс, прибывший в Израиль по приглашению главы Моссада – первый в истории США карьерный дипломат, возглавивший ЦРУ. До Бёрнса многотысячной армией американских «рыцарей плаща и кинжала» командовали успешные политики, кадровые военные, матерые шпионы, удачливые бизнесмены, но только не представители самой деликатной профессии на свете, предпочитающие трижды подумать, прежде чем промолчать…

Мне могут возразить, что и 64-летний директор ЦРУ – тоже опытный дипломат с более чем тридцатилетним стажем, бывший посол в Российской Федерации и первый заместитель главы Госдепартамента. Именно Уильям Бёрнс – и это учесть! - возглавлял при президенте Бараке Обаме секретные переговоры между Ираном и шестеркой посредников в лице США, Франции, Великобритании, Китая, России и Германии. Те самые переговоры, которые, в обмен на снятие с Исламской Республики экономических санкций, привели к замораживанию ядерной программы и отказу Ирана от обогащения плутония.

Правда, в этом случае непонятно другое: почему президент Байден направил в Израиль не шефа Госдепартамента Энтони Блинкена – опытнейшего переговорщика и одного из лучших специалистов по Ближнему Востоку, не своего помощника по национальной безопасности Джейка Салливана – также авторитетного эксперта по вопросам внешней политики и знатока международного права с дипломами Йельского и Оксфордского университетов, а директора столь ненавидимого и презираемого в Исламской Республике Центрального разведывательного Управления США?

Понятно также, что реализация одной из главных внешнеполитических задач президента Джо Байдена – вернуть Иран в ядерную сделку, попутно восстановив подорванное Дональдом Трампом доверие Евросоюза к США, станет возможной лишь в том случае, если премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и его партнеры по коалиционному правительству прислушаются к настойчивым рекомендациям Белого Дома и откажутся от идеи атаковать ядерные объекты Ирана, как минимум, до момента, пока не прояснятся е итоги переговорного процесса.

Первый визит Бёрнса в Израиль в должности директора ЦРУ связан с крайне тревожной, близкой к критической атмосфере последних месяцев, которую продолжают провоцировать атаки на гражданские суда в Персидском Заливе, активизация иранских прокси на границах с Израилем, а также далекие от парламентских угрозы политических деятелей, доносящиеся поочередно из Тегерана и Иерусалима.

Казалось бы, при таком раскладе у президента Раиси нет особых оснований подозревать Джо Байдена в намерении использовать переговорный процесс исключительно в интересах Израиля. Даже несмотря на ненависть иранского руководства к ЦРУ.

Но не все так просто.

Бисмарку часто приписывают фразу о том, что, дипломатия по мере надобности должна откладывать, предупреждать или провоцировать войну. Так что, если рассматривать переговоры Бёрнса с израильским руководством именно в этом контексте, об истинных целях его визита в Иерусалим можно лишь догадываться...

Не исключено, что именно так, стремясь отложить неизбежную, по мнению многих, войну между Израилем и Ираном и выиграть время для завершения переговоров с режимом аятолл, Байден демонстративно направляет в Израиль архитектора ядерной сделки 2015 года с целью убедить президента, премьер-министра и главу внешней разведки Еврейского государства, что возвращение Ирана в «ядерную сделку» не нанесет ущерб безопасности Государства Израиль.

В то же время, не исключен и альтернативный вариант. В Вашингтоне отчетливо видят, как Иран, форсирующий производство ядерных боеголовок для своих ракет и посылающий по известном адресу инспекторов МАГАТЭ, стремящихся проверить количество центрифуг и запасы оружейного плутония, сознательно затягивает переговоры, выигрывая время для реализации своих планов. Тегеран объясняет это сокрушительными атаками Израиля на иранские воинские контингенты и шиитские вооружённые формирования в Сирии и Ливане и необходимостью отражать «сионистскую угрозу».

В такой ситуации переговоры директора ЦРУ с главой Моссада можно трактовать и как довольно прозрачный месседж президента Джо Байдена иранским руководителям: терпение Белого Дома не безгранично, а время, отведенное на возвращение Ирана в рамки договора 2015 года – лимитировано. И если Нетаньяху в 2018 году сумел убедить президента Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном, то и в распоряжении Беннета могут оказаться аргументы, способные убедить в том же самом и президента Байдена…

Какой из двух этих вариантов ближе к реальности, покажет ближайшее время. Что же касается последствий, к которым может привести иранская тактика затягивания переговоров, то во многом они угадываются в характеристике, данной президентом Джо Байденом Уильяму Бёрнсу.

Объясняя свой выбор главы ЦРУ, президент Соединенных Штатов охарактеризовал своего выдвиженца как весьма незаурядную личность, способную обеспечить в полной мере аполитичность и независимость внешней разведки:

«Будь то кибернетические атаки, исходящие из Москвы, - уточнил Джо Байден, - вызовы со стороны Китая или угрозы, с которыми мы сталкиваемся со стороны террористов и других негосударственных субъектов, у него есть опыт и навыки, чтобы мобилизовать усилия в правительстве и во всем мире, дабы гарантировать, что ЦРУ способно защитить американцев…»

В определенном смысле эти слова высвечивают и цель визита в Израиль Уильяма Бёрнса, детали которого по понятным причинам так и останутся за закрытыми дверями: на Ближнем Востоке есть лишь одна страна, с представителями которой директор ЦРУ обсуждает узкопрофессиональные вопросы, связанные с обеспечением как геополитической безопасности США, так и личной безопасности американских граждан, где бы они ни находились и в какой бы ситуации ни оказывались.

И именно в эту страну прилетел Уильям Бёрнс.

Так что продолжение следует.