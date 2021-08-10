Июль – один из самых продуктивных месяцев для бакинского транспорта фото
В течение прошлого месяца в транспортной системе Баку произошел ряд нововведений. В течение месяца были приняты важные меры для обеспечения комфорта граждан как по перевозкам пассажиров, так и по организации движения.
Июль стал крайне продуктивным месяцем в плане организации пассажирских перевозок, повышения эффективности услуг, оказываемых в этой сфере. В первой декаде месяца делегация Бакинского транспортного агентства посетила турецкий Измир и провела пробный осмотр автобусов, произведенных для Баку компанией BMC Automatic Industry Trade. Напомним, что в соответствии с поручением главы государства по обеспечению комфорта граждан, качественной и безопасной перевозки пассажиров в этом году в Баку будет поставлено еще 320 автобусов. 170 автобусов имеют длину 9 метров, а 150 - 12 метров.
С учетом поступивших обращений от граждан за последний месяц было оптимизировано 6 линий регулярных маршрутов. Это линии автобусных маршрутов №169, 177, 206, 39, 70 и 162. В прошлом месяце перевозка пассажиров по маршрутной линии № 1 (211) также была поручена ООО BakuBus.
В течение месяца были продолжены мероприятия, связанные с интеграцией маршрутных линий в систему безналичной оплаты. В этот период оплата проезда по маршрутам №62, 92, 211 и 217 также была обеспечена посредством BakıKart. Таким образом, обеспечена прозрачность 43% оборота маршрутной сети.
В июле в Баку был проведен ряд мероприятий по организации движения. В соответствии с предложением Бакинского транспортного агентства на участке главной дороги проспекта Гейдара Алиева, проходящей через путепровод, известный как "мост Багирова”, построен разделительный бордюр. На 4 улицах и проспектах были улучшены дорожные условия и повышены меры безопасности. Установлено 346 дорожных знаков. На 3 участках организованы стоянки такси. На 2 улицах организован пешеходный переход одинакового уровня, а на 23 улицах обновлены существующие пешеходные переходы. Организованы 4 автобусные остановки и пункты. В результате проделанной работы была обеспечена безопасность, комфорт и доступность участников дорожного движения, в том числе пешеходов, а средняя скорость движения существенно увеличилась.
Одной из важнейших мер, принимаемых в области организации движения, является ввод в эксплуатацию велодорожки протяженностью 2 км. Велодорожка связывает кардиологический санаторий "Бильгя" и другие лечебно-оздоровительные центры.
Особое внимание уделялось и обращениям граждан. В течение месяца поступило 1256 обращений. 35% из них находятся в исполнении, а 65% - исполнены. Количество обращений, на которые ответили через колл-центр” ALO 141", составило 5856.
За последний месяц расширялось и международное сотрудничество. 1-4 июля 2021 года в Москве состоялся Московский городской форум международного значения, посвященный вызовам развития глобальных мегаполисов. В рамках форума был подписан меморандум о сотрудничестве между Бакинским транспортным агентством и "Мостранспроектом".