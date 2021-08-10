Полный вывод остатков вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, где временно размещены миротворческие силы Российской Федерации, в соответствии с Трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября 2020 года президентом Азербайджана, президентом РФ и премьер-министром Армении, не был обеспечен. Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

В последние дни Армения, грубо нарушая Трехстороннее заявление, перебрасывает личный состав своих вооруженных сил на территории Азербайджана, где временно дислоцируются миротворческие силы Российской Федерации, устанавливает новые посты вблизи населенных пунктов Мухтаркенд, Шушакенд, а также на территориях в восточном направлении в рамках административных границ Кельбаджарского и Лачинского районов.

Азербайджанская армия принимает адекватные меры с целью недопущения подобных случаев. Армянская же сторона целенаправленно прибегает к провокациям для обострения ситуации.

Все это происходит на фоне безответственного и провокационного приказа нового министра обороны Армении Аршака Карапетяна о применении армянской армией силы любыми средствами. Военное ведомство Азербайджана напоминает, что бывший министр обороны Армении Давид Тоноян также выступал с провокационной военной доктриной под названием «Новые войны, новые территории». Его позорная судьба известна всем.

Минобороны отмечает, что азербайджанская армия предпримет все адекватные меры.

В заявлении военного ведомства подчеркивается, что Российская Федерация в соответствии с положениями Трехстороннего заявления должна положить конец размещению вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.