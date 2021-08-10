Армянские депутаты переругались, спикер вызвал охрану

После "беспрецедентного явления в парламенте Армении", как пишет Sputnik Армения, а именно после того, как спикер Национального собрания Ален Симонян удалил из зала заседания оппозиционного депутата Анну Мкртчян, которая жестко раскритиковала власть Пашиняна, произошел еще один инцидент в стенах армянского парламента.

Как пишут армянские СМИ, Симонян вступил в словесную перепалку с представителями оппозиции, после чего был вынужден вызвать сотрудников безопасности.

Сначала спикер лишил слова депутата от фракции "Гражданский договор" Арпи Давоян за то, что она обозвала Анну Мкртчян "заводной куклой Сержа Саргсяна", а последнего "отверженным". Спикер удалять из зала заседаний коллегу не стал, но запретил ей выступать в течение всего дня.

Перепалка же завязалась после ремарки вице-спикера от оппозиции Ишхана Сагателяна о том, что руководство парламента ничем не отличается от обычных депутатов и не наделено полномочиями удалять кого-либо из зала. Между Симоняном и представителями фракции "Армения" разгорелся спор, и спикер вынес предупреждение оппозиционерам. Последние продолжали говорить с места. Страсти накалились, в "разборку" попытались вступить и депутаты от партии власти.

"Сотрудники охраны, разберитесь! Выключите эфир", — распорядился Симонян. После его оклика в зал вбежали сотрудники безопасности.