В среду, 11 августа, состоялась встреча руководства «Азербайджанских Авиалиний» с пилотами авиакомпании, проявившими профессиональное мастерство при управлении самолетом в зоне сильной турбулентности на высоте больше 10 тысяч метров.

Напомним, что самолет Airbus А320 авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии», следовавший 7 августа из Стамбула в Баку, попал в зону сильной турбулентности в небе над Турцией.