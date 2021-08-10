ОДКБ не до Армении, там реально талибы наступают оперативный комментарий
Генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась в понедельник начал визит в Армению. С первых часов визита стало ясно, что Ереван пытается использовать возможности организации в своих военно-политических авантюрных целях.
Заждались Зася в Ереване. Что с прискорбием и признал новоиспеченный министр обороны Аршак Карапетян.
С давних времен существует русская поговорка: «Избавь нас, Боже, от глупых друзей, а с врагами мы и сами как-нибудь управимся». Генерал-лейтенанту Станиславу Засю, в 1981 году окончившему Минское суворовское, а в 1985 году с отличием - Бакинское высшее общевойсковое командное училище и теперь возглавляющему ОДКБ, подозреваю, она приходит на ум каждые десять минут его пребывания в Армении.
Никто не обрушивал на него такого потока дезинформации, никто не устраивал ему столько истерик, как это делал в последнее время Ереван. И никто не пытался вовлечь его в свои авантюры с такой напористостью, как это делала Армения, будучи членом ОДКБ.
Кстати, именно Ереван больше всех и поливал Организацию и Станислава Зася грязью, после того как все ее попытки провалились. Но это уже бытовая история – так ведет себя всякая истеричная жена, понявшая, что ее манипуляции полностью провалились. Как в известном советском фильме:
- и что она говорит о муже?
- сволочь он, говорит, чудовище и мерзавец. Всю жизнь таким был.
- а чего ж он ей такого плохого сделал?
- так известно, чего – развестись с ней хочет!
На все истерики Еревана и откровенную дезинформацию армянских спецслужб – вроде активного участия в боевых действиях турецких войск и сирийских наемников, что, по мнению армянской стороны, должно было послужить причиной решения о военном выступлении ОДКБ против Баку – другие члены организации и лично генерал Зась всегда лаконично отвечали: « Оккупированный Карабах — это не проблема ОДКБ». Чем вызывали бешенство в Ереване. И потоки лжи о том, что «ОДКБ умер». Но дело заключается в том, что, в отличие от армянской стороны, другие участники Организации, во-первых, внимательно читали ее Устав. И прекрасно понимали, что ситуация в Карабахе под него никак не попадает. Военные действия шли не на территории Армении, а в пределах международно признанных границ другого суверенного государства.
А вот армянская сторона к Уставу ОДКБ подошла весьма «креативно»: если какая-то организация создается, то она просто обязана действовать в пользу Армении, будь та хоть трижды неправа. Мотивируя свою такую слегка олигофреническую реакцию тем, что Ереван – избранная и стратегическая жемчужина ОДКБ и ее геополитический центр. И никак иначе.
В политике такая хуцпа может быть и сработала бы, на что Ереван и рассчитывал. Но только не в военной стратегии, где царит безукоризненно выверенная логика и сугубый прагматизм. К тому же сыграли свою роль и еще два обстоятельства. Первое – ни для кого в ОДКБ не являлось секретом, что Ереван – полный импотент в вопросах военного строительства.
К тому же – импотент вороватый. То есть от ОДКБ помощь принимавший с алчностью, но ничего толкового на ее основе так создать и не сумевший. Второе - если Азербайджан и не является членом ОДКБ, но имеет тесные связи и довольно хорошие отношения с членами этой организации. Давние, партнерские и дружеские отношения, замечу.
А потому попытки Армении использовать возможности ОДКБ в своих целях члены этой Организации встретили с презрением. И теперь – просто обязаны отбить у Еревана охоту шантажировать, наглеть и манипулировать. Тем более, что в связи с событиями в Афганистане у ОДКБ достаточно и других забот – там реально талибы наступают и Шойгу бьет в набат, чем слушать армянскую ложь и драматические страдания, похожие на дурную пьеску в постановке погорелого провинциального театра.