Дмитрий Рой, автор haqqin.az 14:45

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась в понедельник начал визит в Армению. С первых часов визита стало ясно, что Ереван пытается использовать возможности организации в своих военно-политических авантюрных целях. Заждались Зася в Ереване. Что с прискорбием и признал новоиспеченный министр обороны Аршак Карапетян. С давних времен существует русская поговорка: «Избавь нас, Боже, от глупых друзей, а с врагами мы и сами как-нибудь управимся». Генерал-лейтенанту Станиславу Засю, в 1981 году окончившему Минское суворовское, а в 1985 году с отличием - Бакинское высшее общевойсковое командное училище и теперь возглавляющему ОДКБ, подозреваю, она приходит на ум каждые десять минут его пребывания в Армении.

Никто не обрушивал на него такого потока дезинформации, никто не устраивал ему столько истерик, как это делал в последнее время Ереван. И никто не пытался вовлечь его в свои авантюры с такой напористостью, как это делала Армения, будучи членом ОДКБ. Кстати, именно Ереван больше всех и поливал Организацию и Станислава Зася грязью, после того как все ее попытки провалились. Но это уже бытовая история – так ведет себя всякая истеричная жена, понявшая, что ее манипуляции полностью провалились. Как в известном советском фильме: - и что она говорит о муже? - сволочь он, говорит, чудовище и мерзавец. Всю жизнь таким был. - а чего ж он ей такого плохого сделал? - так известно, чего – развестись с ней хочет! На все истерики Еревана и откровенную дезинформацию армянских спецслужб – вроде активного участия в боевых действиях турецких войск и сирийских наемников, что, по мнению армянской стороны, должно было послужить причиной решения о военном выступлении ОДКБ против Баку – другие члены организации и лично генерал Зась всегда лаконично отвечали: « Оккупированный Карабах — это не проблема ОДКБ». Чем вызывали бешенство в Ереване. И потоки лжи о том, что «ОДКБ умер». Но дело заключается в том, что, в отличие от армянской стороны, другие участники Организации, во-первых, внимательно читали ее Устав. И прекрасно понимали, что ситуация в Карабахе под него никак не попадает. Военные действия шли не на территории Армении, а в пределах международно признанных границ другого суверенного государства.