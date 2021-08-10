В Набрани арестовали руководителя известного центра отдыха
В Хачмазе в ходе очередной проверки были выявлены грубые нарушения противоэпидемического карантинного режима в центре отдыха и развлечений «Атлант» (поселок Набрань).
Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий были задержаны руководители центра Таир Гадашев, его родственник Азер Гадашев, а также служебный персонал, создавший условия для нарушения карантинных правил.
Возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического,санитарно-гигиенического или карантинного режимов) Уголовного кодекса Азербайджана. Один из руководителей центра отдыха и развлечений, Азер Гадашев, арестован.
В отношении него в Наримановском районном суде избрана мера пресечения в виде ареста. В отношении же других задержанных приняты меры по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, каждый из них оштрафован.
Следствие продолжается.