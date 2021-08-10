Продолжаются проверки праздничных церемоний

Агентство пищевой безопасности Азербайджанской Республики (АПБ) продолжает совместные рейды с соответствующими государственными органами на объектах общественного питания с целью контроля за соблюдением требований периода пандемии, исполнением соответствующего законодательства в этой области, а также выполнения методических указаний, утвержденных решением Кабинета Министров по профилактике коронавируса (COVID-19).

Во время осмотра Дворца торжеств «Гюльнур» в гооде Гах сотрудниками агентства было выявлено грубое нарушение требований периода пандемии. Выяснилось, что некоторые лица из обслуживающего персонала не использовали медицинские маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты, а также не заключили соответствующий договор между владельцем дома торжеств и заказчиком свадебного застолья. В связи с выявленными нарушениями руководство учреждения привлечено к административной ответственности. В то же время из-за серьезных нарушений закона соответствующие государственные органы были проинформированы о принятии адекватных мер к этому объекту общественного питания.

АПБ продолжит и впредь принимать последовательные меры по обеспечению требований, установленных законодательством в отношении охраны здоровья населения, а также требований периода пандемии, и будет осуществлять соответствующие меры для предотвращения незаконной деятельности.