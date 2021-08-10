Главный инфекционист Азербайджана заговорил о третьей дозе вакцины

«Иммунная система, сформированная у людей, получивших две дозы вакцины, со временем постепенно ослабевает, антител становится меньше. Такое происходит в первую очередь у людей со слабой иммунной системой». Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом заявил главный инфекционист Минздрава Тайар Эйвазов.

Как утверждает специалист, третья вакцинная доза способствует увеличению количества новых антител.

«В первую очередь третью дозу должны получить медицинские работники, особенно врачи, которые борются с COVID, а затем люди старше 60 лет, чья иммунная система ослаблена ввиду возраста и определенных заболеваний. Тем не менее третья доза не является обязательной, она просто рекомендуется. Здоровье человека является приоритетом для государства. В России, Турции, Израиле и ряде стран уже ввели практику третьей дозы вакцинации», - сказал он.