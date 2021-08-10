Согласно обвинению, Фархад Моллазаде, будучи в сговоре с Салимом Ализаде, присвоил 2,54 миллиона манатов, заказывая через различные фирмы подарки, сувениры и канцелярские принадлежности для МИД. Присвоение средств осуществлялось путем вмешательства в тендеры и объявления победителями нужных им фирм.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался процесс по уголовному делу в отношении бывшего начальника Управления по делам МИД Фархада Моллазаде и должностного лица Консульского управления министерства Салима Ализаде. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на заседании был зачитан обвинительный акт.

В ходе заседания Фархад Моллазаде и Салим Ализаде заявили, что им ясна суть предъявленных обвинений, но свою вину они признают лишь частично.

Судья предложил Фархаду Моллазаде дать показания, но бывший чиновник заявил, что не намерен делать это на нынешнем этапе судебного разбирательства. От показаний отказался и Салим Ализаде.

Выступивший в качестве потерпевшего представитель МИД потребовал, чтобы обвиняемые полностью компенсировали нанесенный ущерб.

Затем слово было передано бывшем сотруднику «Муганбанк» и «Амрахбанк» Ровшану Мамедову, который проходит по этому делу свидетелем.

«Я познакомился с Салимом Ализаде через нашего общего знакомого по имени Рашад. Впоследствии я представил его руководителям различных фирм. И именно эти фирмы в дальнейшем побеждали в тендерах, объявленных министерством. МИД перечислял на счета фирм в нашем банке деньги, а их руководители обналичивали эти средства и передавали Салиму Ализаде. Я же получал проценты от банка за то, что привлек новых клиентов», - сказал он.

Судебный процесс продолжится 18 августа.

Отметим, что Салим Ализаде является отцом известной азербайджанской певицы, представлявшей Азербайджан на песенном конкурсе «Евровидение» Сафуры Ализаде.