Азербайджан направил ноту протеста Ирану

Посол Ирана был вызван в МИД Азербайджана. В ходе встречи до внимания посла были доведены факты незаконного проезда в Карабах грузовых автомобилей, принадлежащих Ирану, в связи с чем для предъявления иранской стороне была представлена нота, сообщили haqqin.az в пресс-службе МИД.

«В ноте выражен протест в связи с тем, что в последнее время автомобили различного назначения, принадлежащие Исламской Республике Иран, постоянно въезжают и выезжают из Карабахского региона Азербайджана без разрешения официального Баку. Некоторое время назад протест был выражен иранской стороне в устной форме, вопрос был поднят и в ходе встречи с послом Ирана», - говорится в сообщении.

МИД Азербайджана выразил надежду, что новая администрация Ирана предпримет практические шаги по предотвращению действий, не соответствующих духу дружеских и партнерских отношений между двумя странами.